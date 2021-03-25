Роспотребнадзор оценил безопасность "ЭпиВакКороны"
07:38 25.03.2021 (обновлено: 09:05 25.03.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУпаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона"
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. "ЭпиВакКорона" продемонстрировала эффективность и безопасность, сообщается на сайте Роспотребнадзора со ссылкой на исследования.
Накануне журнал "Инфекция и иммунитет" опубликовал результаты первой и второй фаз клинического тестирования вакцины на добровольцах 18-60 лет.
"Исследование проводилось в два этапа: первый — открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины с участием 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет; второй — простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте 18-60 лет", — говорится в релизе ведомства.
Результаты показали, что через 21 день после получения второй дозы у всех участников выработались антитела.
"ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.