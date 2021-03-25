https://ria.ru/20210325/epivakkorona-1602745074.html

Роспотребнадзор оценил безопасность "ЭпиВакКороны"

Роспотребнадзор оценил безопасность "ЭпиВакКороны"

"ЭпиВакКорона" продемонстрировала эффективность и безопасность, сообщается на сайте Роспотребнадзора со ссылкой на исследования. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T07:38

2021-03-25T07:38

2021-03-25T09:05

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. "ЭпиВакКорона" продемонстрировала эффективность и безопасность, сообщается на сайте Роспотребнадзора со ссылкой на исследования.Накануне журнал "Инфекция и иммунитет" опубликовал результаты первой и второй фаз клинического тестирования вакцины на добровольцах 18-60 лет.Результаты показали, что через 21 день после получения второй дозы у всех участников выработались антитела."ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество