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Роспотребнадзор оценил безопасность "ЭпиВакКороны"
Роспотребнадзор оценил безопасность "ЭпиВакКороны"
"ЭпиВакКорона" продемонстрировала эффективность и безопасность, сообщается на сайте Роспотребнадзора со ссылкой на исследования. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T07:38
2021-03-25T09:05
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. "ЭпиВакКорона" продемонстрировала эффективность и безопасность, сообщается на сайте Роспотребнадзора со ссылкой на исследования.Накануне журнал "Инфекция и иммунитет" опубликовал результаты первой и второй фаз клинического тестирования вакцины на добровольцах 18-60 лет.Результаты показали, что через 21 день после получения второй дозы у всех участников выработались антитела."ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор оценил безопасность "ЭпиВакКороны"

07:38 25.03.2021 (обновлено: 09:05 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУпаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона"
Упаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. "ЭпиВакКорона" продемонстрировала эффективность и безопасность, сообщается на сайте Роспотребнадзора со ссылкой на исследования.
Накануне журнал "Инфекция и иммунитет" опубликовал результаты первой и второй фаз клинического тестирования вакцины на добровольцах 18-60 лет.

"Исследование проводилось в два этапа: первый — открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины с участием 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет; второй — простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте 18-60 лет", — говорится в релизе ведомства.

Результаты показали, что через 21 день после получения второй дозы у всех участников выработались антитела.
"ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
 
Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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