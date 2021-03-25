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В последний день марта в Москве пройдет проливной дождь
В последний день марта в Москве пройдет проливной дождь
В последний день марта в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков в виде проливного дождя, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:18
2021-03-25T17:00
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В последний день марта в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков в виде проливного дождя, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, период относительно сухой погоды сменится проливными дождями."Финал марта выдастся с хорошими обложными проливными дождями, весенними, настоящими. И экология улучшится, воздух, вся пыль прибьется, дороги очистятся от всей этой грязи, снежно-водяной каши. Выпадет треть месячной нормы, до 10 миллиметров за сутки", - рассказал Тишковец.Он отметил, что месячная норма марта по осадкам составляет 34 миллиметра.
https://ria.ru/20210325/polovode-1602839059.html
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евгений тишковец, москва, общество

В последний день марта в Москве пройдет проливной дождь

16:18 25.03.2021 (обновлено: 17:00 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичДождь в городе
Дождь в городе - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В последний день марта в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков в виде проливного дождя, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, период относительно сухой погоды сменится проливными дождями.
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"Финал марта выдастся с хорошими обложными проливными дождями, весенними, настоящими. И экология улучшится, воздух, вся пыль прибьется, дороги очистятся от всей этой грязи, снежно-водяной каши. Выпадет треть месячной нормы, до 10 миллиметров за сутки", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что месячная норма марта по осадкам составляет 34 миллиметра.
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