https://ria.ru/20210325/dozhd-1602830854.html

В последний день марта в Москве пройдет проливной дождь

В последний день марта в Москве пройдет проливной дождь

В последний день марта в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков в виде проливного дождя, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:18

2021-03-25T16:18

2021-03-25T17:00

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В последний день марта в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков в виде проливного дождя, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, период относительно сухой погоды сменится проливными дождями."Финал марта выдастся с хорошими обложными проливными дождями, весенними, настоящими. И экология улучшится, воздух, вся пыль прибьется, дороги очистятся от всей этой грязи, снежно-водяной каши. Выпадет треть месячной нормы, до 10 миллиметров за сутки", - рассказал Тишковец.Он отметил, что месячная норма марта по осадкам составляет 34 миллиметра.

https://ria.ru/20210325/polovode-1602839059.html

https://ria.ru/20210324/sneg-1602599300.html

москва

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2021

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евгений тишковец, москва, общество