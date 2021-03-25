https://ria.ru/20210325/donbass-1602776245.html

В ДНР прокомментировали идею Киева отказаться от слова "Донбасс"

В ДНР прокомментировали идею Киева отказаться от слова "Донбасс"

Предложение не использовать слово "Донбасс" является проявлением "войны памяти", которую ведут украинские власти против своих граждан, считает депутат Народного РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:48

2021-03-25T11:48

2021-03-25T11:50

алексей данилов

донецкая народная республика

донбасс

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Предложение не использовать слово "Донбасс" является проявлением "войны памяти", которую ведут украинские власти против своих граждан, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал не использовать слово "Донбасс", которое, по его мнению, навязано Киеву Россией."Мы воспринимаем данное заявление не как признак невежества или очередную информационную провокацию, но как еще одно проявление "войны памяти", которую Украина ведет против собственных граждан", - сказал РИА Новости Онопко.Он напомнил, что идея искоренить упоминания для Киева не нова. Ранее ее озвучивали отдельные украинские националисты. "Если тогда это смотрелось как нелепое безумство маргиналов, то сейчас перед нами новый сознательный акт государственной политики режима Владимира Зеленского, направленный на уничтожение региональной идентичности людей, проживающих в нашем великом и самобытном русском крае", - заявил Онопко.По словам депутата, "русский Донбасс" появился на картах мира на 110 лет раньше, чем самые первые формы "украинской государственности".

https://ria.ru/20210325/donbass-1602755758.html

донецкая народная республика

киев

украина

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алексей данилов, донецкая народная республика, донбасс, владимир зеленский, киев, украина, в мире