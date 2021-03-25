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В ДНР оценили заявления Киева о сроках урегулирования в Донбассе
В ДНР оценили заявления Киева о сроках урегулирования в Донбассе
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова выразила удивление по поводу озвученных Киевом... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T09:57
2021-03-25T09:57
2021-03-25T09:57
наталья никонорова
дмитрий кулеба
мид днр
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова выразила удивление по поводу озвученных Киевом сроков урегулирования конфликта в Донбассе, назвав их нереалистичными.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, "если Россия согласится"."Нас удивляет уже даже не то, с какой слепой настойчивостью украинские представители твердят о том, что Россия является стороной конфликта… Гораздо больше нас поражает то, с какой легкостью шеф украинской дипломатии озвучивает такие нереалистичные сроки", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.Она напомнила, что ДНР добивалась от Киева согласования мер по обеспечению перемирия в Донбассе более двух лет, согласования формулы Штайнмайера, определяющей порядок предоставления особого статуса Донбассу – почти три года."И это уже не говоря о том, что комплекс мер был подписан более шести лет назад, а по сути ни один из его пунктов до сих пор полностью не выполнен. И как в таких обстоятельствах Украина собирается за неделю урегулировать конфликт, в особенности учитывая то, что именно украинская сторона все эти шесть лет занимается исключительно затягиванием переговорного процесса, нам абсолютно непонятно", - отметила Никонорова.
https://ria.ru/20210324/dnr-1602591363.html
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наталья никонорова, дмитрий кулеба, мид днр, донецкая народная республика, мид украины, киев, украина, в мире