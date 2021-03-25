Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/donbass-1602755758.html
В ДНР оценили заявления Киева о сроках урегулирования в Донбассе
В ДНР оценили заявления Киева о сроках урегулирования в Донбассе
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова выразила удивление по поводу озвученных Киевом... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T09:57
2021-03-25T09:57
наталья никонорова
дмитрий кулеба
мид днр
донецкая народная республика
мид украины
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148154/91/1481549154_0:0:4288:2412_1920x0_80_0_0_17d17aef4d17f681664d21f34660cb2b.jpg
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова выразила удивление по поводу озвученных Киевом сроков урегулирования конфликта в Донбассе, назвав их нереалистичными.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, "если Россия согласится"."Нас удивляет уже даже не то, с какой слепой настойчивостью украинские представители твердят о том, что Россия является стороной конфликта… Гораздо больше нас поражает то, с какой легкостью шеф украинской дипломатии озвучивает такие нереалистичные сроки", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.Она напомнила, что ДНР добивалась от Киева согласования мер по обеспечению перемирия в Донбассе более двух лет, согласования формулы Штайнмайера, определяющей порядок предоставления особого статуса Донбассу – почти три года."И это уже не говоря о том, что комплекс мер был подписан более шести лет назад, а по сути ни один из его пунктов до сих пор полностью не выполнен. И как в таких обстоятельствах Украина собирается за неделю урегулировать конфликт, в особенности учитывая то, что именно украинская сторона все эти шесть лет занимается исключительно затягиванием переговорного процесса, нам абсолютно непонятно", - отметила Никонорова.
https://ria.ru/20210324/dnr-1602591363.html
донецкая народная республика
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148154/91/1481549154_349:0:4146:2848_1920x0_80_0_0_c09ce7c6c97a858bac125d1dbaf7b3bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья никонорова, дмитрий кулеба, мид днр, донецкая народная республика, мид украины, киев, украина, в мире

В ДНР оценили заявления Киева о сроках урегулирования в Донбассе

09:57 25.03.2021
 
© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Фото : МИД ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова выразила удивление по поводу озвученных Киевом сроков урегулирования конфликта в Донбассе, назвав их нереалистичными.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, "если Россия согласится".
"Нас удивляет уже даже не то, с какой слепой настойчивостью украинские представители твердят о том, что Россия является стороной конфликта… Гораздо больше нас поражает то, с какой легкостью шеф украинской дипломатии озвучивает такие нереалистичные сроки", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она напомнила, что ДНР добивалась от Киева согласования мер по обеспечению перемирия в Донбассе более двух лет, согласования формулы Штайнмайера, определяющей порядок предоставления особого статуса Донбассу – почти три года.
"И это уже не говоря о том, что комплекс мер был подписан более шести лет назад, а по сути ни один из его пунктов до сих пор полностью не выполнен. И как в таких обстоятельствах Украина собирается за неделю урегулировать конфликт, в особенности учитывая то, что именно украинская сторона все эти шесть лет занимается исключительно затягиванием переговорного процесса, нам абсолютно непонятно", - отметила Никонорова.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 10:33
В ДНР заявили о стремительном ухудшении ситуации на линии соприкосновения
 
Наталья НиконороваДмитрий КулебаМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии упавший снаряд вызвал пожар в нефтяном терминале
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
01:26Специалист рассказал, как защитить содержимое email
01:26Украина признала Россию военным противником
Лента новостейМолния