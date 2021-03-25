https://ria.ru/20210325/derevo-1602844203.html

На деревьях в Москве начали набухать почки

На деревьях в Москве начали набухать почки

Почки на деревьях начали набухать в Московском регионе, подснежники могут распуститься в ближайшее время, сообщили РИА Новости опрошенные синоптики. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T17:25

2021-03-25T17:25

2021-03-25T17:25

татьяна позднякова

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Почки на деревьях начали набухать в Московском регионе, подснежники могут распуститься в ближайшее время, сообщили РИА Новости опрошенные синоптики."В Подмосковье начали набухать почки, вегетация начинает пробуждаться. Не могу сказать, что бурно, но это первый щелчок. У нас сегодня температура в Москве была минимальная минус 1,4, а сейчас уже плюс 10,7, то есть среднесуточные показатели почти плюс 5 градусов, а это близко к фенологическому состоянию плюс 5 и выше, когда начинаются процессы пробуждения", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова уверена, что погода соответствует тому, чтобы в ближайшее время появились и подснежники."Там, где земля у нас уже освободилась от снега, и солнышко припекает, то да, все есть условия для того, что, если они там росли, то чтобы они распустились. Поскольку сейчас теплая погода, не исключено, что и в Подмосковье могут появиться", - отметила Позднякова.

https://ria.ru/20210325/pogoda-1602829566.html

москва

московская область (подмосковье)

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татьяна позднякова, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество