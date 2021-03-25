https://ria.ru/20210325/blokirovka-1602797989.html

СЖР выразил протест в связи с блокировкой на Украине ряда российских СМИ

СЖР выразил протест в связи с блокировкой на Украине ряда российских СМИ

Союз журналистов России выражает возмущение и протест в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского о блокировке на территории страны ряда... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:30

2021-03-25T13:30

2021-03-25T13:30

медиавойны

союз журналистов россии

владимир зеленский

украина

медиа - общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Союз журналистов России выражает возмущение и протест в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского о блокировке на территории страны ряда российских СМИ и будет добиваться широкого международного осуждения любых попыток цензуры, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте СЖР."Союз журналистов России СЖР выражает возмущение и протест в связи с решением президента Украины о блокировке на территории Украины ряда российских СМИ, включая одни из наиболее авторитетных и старейших электронных изданий – Газета.ру, Дни.ру и Утро.ру. Эта репрессивная мера, не имеющая ничего общего с декларируемыми лозунгами о борьбе за "информационную безопасность" Украины, напрямую противоречит регулярным заявлениям украинских властей о приверженности "свободе журналистики" и "общеевропейским принципам соблюдения свободы слова", - говорится в заявлении.Подобное решение в СЖР расценивают как "очередной акт прямой цензуры, давления на СМИ и украинских граждан, которых вновь лишают права информационного выбора и права на доступ к источникам информации"."СЖР выражает свою поддержку журналистским коллективам СМИ, попавших под репрессии на Украине, и будет добиваться широкого международного осуждения любых попыток цензуры в отношении СМИ и свободной журналистики", - уточняется в заявлении.Президент Украины Владимир Зеленский во вторник продлил на три года санкции против МИА "Россия сегодня", следует из указа, опубликованного на сайте главы государства. Также введены санкции против ряда других российских СМИ, в частности, "Газета.Ру", "Утро.ру", "Лента.Ру". Кроме того, Зеленский продлил ограничительные меры в отношении автономной некоммерческой организация "ТВ-Новости", ООО "Федеральное агентство новостей", а также ООО "СМИ2".Ранее Киев ввел санкции против ряда граждан РФ и российских компаний. Среди прочего в санкционный список попали российские СМИ. В частности, МИА "Россия сегодня" было включено в санкционный список Украины, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев включил в санкционный список и "СМИ2", портал РИА Новости Украина, руководитель которого, Кирилл Вышинский, был арестован, а также заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru. В санкционный список, в том числе, вошли ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, телерадиокомпания "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", телерадиокомпании "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше Радио".

https://ria.ru/20210309/vyshinskiy-1600455686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союз журналистов россии, владимир зеленский, украина, медиа - общество