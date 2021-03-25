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Мишустина попросили снять дополнительную нагрузку с бизнеса в сфере услуг
Мишустина попросили снять дополнительную нагрузку с бизнеса в сфере услуг
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой приостановить применение повышенного... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:04
2021-03-25T10:04
2021-03-25T10:04
михаил мишустин
единая россия
андрей турчак
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой приостановить применение повышенного коэффициента для ряда организаций малого и среднего бизнеса на два года, что поможет сохранить рабочие места и предотвратит возможное повышение цен на услуги, сообщили в пресс-службе."Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением приостановить на два года применение повышающих коэффициентов за водоотведение для организаций малого и среднего бизнеса в сфере услуг. Речь идет о парикмахерских, салонах красоты, прачечных, организациях общепита", - говорится в сообщении пресс-службы.Турчак подчеркнул, что предприятия малого и среднего бизнеса понесли серьезные убытки из-за ковидных ограничений и дополнительная финансовая нагрузка для них обременительна. Их работа имеет большое значение для поддержки занятости, уровня и качества жизни населения, однако сейчас они вынуждены оплачивать тариф с дополнительным коэффициентом, так как приравнены к предприятиям по производству химических продуктов, потому что они применяют в своей работе химические средства, добавил секретарь генсовета партии."Предлагаем приостановить на срок до двух лет применение повышающих коэффициентов для организаций, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции", - отметил Турчак в своем обращении к Мишустину.
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михаил мишустин, единая россия, андрей турчак, экономика
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак
обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину
с просьбой приостановить применение повышенного коэффициента для ряда организаций малого и среднего бизнеса на два года, что поможет сохранить рабочие места и предотвратит возможное повышение цен на услуги, сообщили в пресс-службе.
"Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением приостановить на два года применение повышающих коэффициентов за водоотведение для организаций малого и среднего бизнеса в сфере услуг. Речь идет о парикмахерских, салонах красоты, прачечных, организациях общепита", - говорится в сообщении пресс-службы.
Турчак подчеркнул, что предприятия малого и среднего бизнеса понесли серьезные убытки из-за ковидных ограничений и дополнительная финансовая нагрузка для них обременительна. Их работа имеет большое значение для поддержки занятости, уровня и качества жизни населения, однако сейчас они вынуждены оплачивать тариф с дополнительным коэффициентом, так как приравнены к предприятиям по производству химических продуктов, потому что они применяют в своей работе химические средства, добавил секретарь генсовета партии.
"Предлагаем приостановить на срок до двух лет применение повышающих коэффициентов для организаций, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции", - отметил Турчак в своем обращении к Мишустину.