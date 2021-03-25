Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/biznes-1602756940.html
Мишустина попросили снять дополнительную нагрузку с бизнеса в сфере услуг
Мишустина попросили снять дополнительную нагрузку с бизнеса в сфере услуг
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой приостановить применение повышенного... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:04
2021-03-25T10:04
михаил мишустин
единая россия
андрей турчак
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596617726_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_d7068925819e0cd92f1b50789395c279.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой приостановить применение повышенного коэффициента для ряда организаций малого и среднего бизнеса на два года, что поможет сохранить рабочие места и предотвратит возможное повышение цен на услуги, сообщили в пресс-службе."Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением приостановить на два года применение повышающих коэффициентов за водоотведение для организаций малого и среднего бизнеса в сфере услуг. Речь идет о парикмахерских, салонах красоты, прачечных, организациях общепита", - говорится в сообщении пресс-службы.Турчак подчеркнул, что предприятия малого и среднего бизнеса понесли серьезные убытки из-за ковидных ограничений и дополнительная финансовая нагрузка для них обременительна. Их работа имеет большое значение для поддержки занятости, уровня и качества жизни населения, однако сейчас они вынуждены оплачивать тариф с дополнительным коэффициентом, так как приравнены к предприятиям по производству химических продуктов, потому что они применяют в своей работе химические средства, добавил секретарь генсовета партии."Предлагаем приостановить на срок до двух лет применение повышающих коэффициентов для организаций, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции", - отметил Турчак в своем обращении к Мишустину.
https://ria.ru/20210323/biznes-1602416510.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596617726_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_0f4552ad951366dba8cc740ee7844281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, единая россия, андрей турчак, экономика

Мишустина попросили снять дополнительную нагрузку с бизнеса в сфере услуг

10:04 25.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой приостановить применение повышенного коэффициента для ряда организаций малого и среднего бизнеса на два года, что поможет сохранить рабочие места и предотвратит возможное повышение цен на услуги, сообщили в пресс-службе.
"Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением приостановить на два года применение повышающих коэффициентов за водоотведение для организаций малого и среднего бизнеса в сфере услуг. Речь идет о парикмахерских, салонах красоты, прачечных, организациях общепита", - говорится в сообщении пресс-службы.
Турчак подчеркнул, что предприятия малого и среднего бизнеса понесли серьезные убытки из-за ковидных ограничений и дополнительная финансовая нагрузка для них обременительна. Их работа имеет большое значение для поддержки занятости, уровня и качества жизни населения, однако сейчас они вынуждены оплачивать тариф с дополнительным коэффициентом, так как приравнены к предприятиям по производству химических продуктов, потому что они применяют в своей работе химические средства, добавил секретарь генсовета партии.
"Предлагаем приостановить на срок до двух лет применение повышающих коэффициентов для организаций, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции", - отметил Турчак в своем обращении к Мишустину.
Участники Российского инвестиционного форума - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 06:14
Названы регионы с самыми благоприятными условиями для бизнеса
 
Михаил МишустинЕдиная РоссияАндрей ТурчакЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии упавший снаряд вызвал пожар в нефтяном терминале
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
01:26Специалист рассказал, как защитить содержимое email
01:26Украина признала Россию военным противником
Лента новостейМолния