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Бирюков: в Москве усилен контроль пропуска весеннего паводка
Бирюков: в Москве усилен контроль пропуска весеннего паводка
Городские службы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в преддверии пропуска весеннего паводка, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:36
2021-03-25T10:36
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петр бирюков
москва
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Городские службы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в преддверии пропуска весеннего паводка, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что прошедшая зима стала одной из самых снежных за последние годы. По данным синоптиков, всего за сезон выпало около двух метров снега."Из-за рекордно снежной зимы и морозов толщина снега и льда на водоемах превышает параметры прошлых лет, что может привести к более интенсивному пропуску паводка", - подчеркнул Бирюков.По его словам, в настоящее время реализуется комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений. Проводится проверка состояния насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводятся в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети, производится очистка зумпфов от ила, грязи и песка.Заместитель мэра сообщил, что в ходе мероприятий по подготовке к пропуску паводка особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным тоннелям, находящимся в зоне возможных подтоплений.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. К таким объектам относятся Крылатская набережная в районе причала "Фили", Краснопресненская набережная рядом с причалом "Международная выставка" и подземным пешеходным тоннелем "Выставочный", Москворецкая набережная у причала "Зарядье" и подземного пешеходного тоннеля, мост № 22 через реку Десна в поселке Фабрики имени 1 Мая.
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петр бирюков, москва

Бирюков: в Москве усилен контроль пропуска весеннего паводка

10:36 25.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Городские службы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в преддверии пропуска весеннего паводка, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
Он отметил, что прошедшая зима стала одной из самых снежных за последние годы. По данным синоптиков, всего за сезон выпало около двух метров снега.
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"Из-за рекордно снежной зимы и морозов толщина снега и льда на водоемах превышает параметры прошлых лет, что может привести к более интенсивному пропуску паводка", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, в настоящее время реализуется комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений. Проводится проверка состояния насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводятся в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети, производится очистка зумпфов от ила, грязи и песка.
Заместитель мэра сообщил, что в ходе мероприятий по подготовке к пропуску паводка особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным тоннелям, находящимся в зоне возможных подтоплений.
"Ведется круглосуточный мониторинг этих объектов, контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды, которые закреплены на мостах и набережных. Профильные службы на регулярной основе обмениваются оперативной информацией о старте пропуска паводка", - отметил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. К таким объектам относятся Крылатская набережная в районе причала "Фили", Краснопресненская набережная рядом с причалом "Международная выставка" и подземным пешеходным тоннелем "Выставочный", Москворецкая набережная у причала "Зарядье" и подземного пешеходного тоннеля, мост № 22 через реку Десна в поселке Фабрики имени 1 Мая.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
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