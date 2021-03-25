https://ria.ru/20210325/biryukov-1602761021.html

Бирюков: в Москве усилен контроль пропуска весеннего паводка

Бирюков: в Москве усилен контроль пропуска весеннего паводка

Городские службы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в преддверии пропуска весеннего паводка, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T10:36

2021-03-25T10:36

2021-03-25T10:36

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петр бирюков

москва

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Городские службы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в преддверии пропуска весеннего паводка, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что прошедшая зима стала одной из самых снежных за последние годы. По данным синоптиков, всего за сезон выпало около двух метров снега."Из-за рекордно снежной зимы и морозов толщина снега и льда на водоемах превышает параметры прошлых лет, что может привести к более интенсивному пропуску паводка", - подчеркнул Бирюков.По его словам, в настоящее время реализуется комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений. Проводится проверка состояния насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводятся в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети, производится очистка зумпфов от ила, грязи и песка.Заместитель мэра сообщил, что в ходе мероприятий по подготовке к пропуску паводка особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным тоннелям, находящимся в зоне возможных подтоплений.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. К таким объектам относятся Крылатская набережная в районе причала "Фили", Краснопресненская набережная рядом с причалом "Международная выставка" и подземным пешеходным тоннелем "Выставочный", Москворецкая набережная у причала "Зарядье" и подземного пешеходного тоннеля, мост № 22 через реку Десна в поселке Фабрики имени 1 Мая.

https://realty.ria.ru/20210325/kapremont-1602612053.html

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петр бирюков, москва