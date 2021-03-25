https://ria.ru/20210325/bayden-1602837677.html

Байден забыл маску на мероприятии, но позже вернулся за ней

Байден забыл маску на мероприятии, но позже вернулся за ней

Президент США Джо Байден ушел с мероприятия без маски, но вернулся. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:51

2021-03-25T16:51

2021-03-25T16:53

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден ушел с мероприятия без маски, но вернулся.После выступления в среду вечером о равных правах в оплате труда Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис скрылся за кулисами, затем вернулся, подобрал матерчатую маску на пюпитре и надел ее, перебросившись при этом парой фраз с журналистами.Байден полностью вакцинирован от коронавируса, но следует рекомендациям американских медицинских властей все же носить маску на случай того, если окажется уязвим для новых вариантов COVID или может переносить вирус на других людей, кто еще не вакцинирован.

https://ria.ru/20210323/bayden-1602439078.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, в мире