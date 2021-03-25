Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/bank-1602854863.html
ПСБ открыл образовательный центр для сотрудников предприятий ОПК
ПСБ открыл образовательный центр для сотрудников предприятий ОПК
В ПСБ начал работу центр образовательных программ для специалистов по финансам предприятий российской промышленности, ОПК и ГОЗ, сообщил старший вице-президент, РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:08
2021-03-25T18:08
банк псб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155777/94/1557779471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2583d62e4e332e963b43035539dc95a4.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В ПСБ начал работу центр образовательных программ для специалистов по финансам предприятий российской промышленности, ОПК и ГОЗ, сообщил старший вице-президент, директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский."ПСБ — универсальный банк с особой миссией: мы предоставляем банковское обслуживание для всех клиентских сегментов и одновременно являемся опорным кредитно-финансовым институтом ОПК. За время нашей работы в этом уникальном статусе мы накопили богатый опыт в сфере экономического развития и корпоративного управления и готовы помогать коллегам профессионально совершенствоваться и расширять спектр компетенций", – сообщил Ярышевский, выступая на проходящем в Москве XVI Всероссийском Форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ.По его словам, Академия ПСБ сейчас включает программы развития специалистов финансовых служб, предлагает обучение по финансовым стратегиям для диверсификации предприятий ОПК и по сопровождению ГОЗ. Кроме того, банк постоянно проводит онлайн-вебинары для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам выполнения гособоронзаказа.
https://ria.ru/20210325/goszakupki-1602829377.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155777/94/1557779471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c312294ee83eabf7ccd7266d5988214d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ открыл образовательный центр для сотрудников предприятий ОПК

18:08 25.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В ПСБ начал работу центр образовательных программ для специалистов по финансам предприятий российской промышленности, ОПК и ГОЗ, сообщил старший вице-президент, директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский.
"ПСБ — универсальный банк с особой миссией: мы предоставляем банковское обслуживание для всех клиентских сегментов и одновременно являемся опорным кредитно-финансовым институтом ОПК. За время нашей работы в этом уникальном статусе мы накопили богатый опыт в сфере экономического развития и корпоративного управления и готовы помогать коллегам профессионально совершенствоваться и расширять спектр компетенций", – сообщил Ярышевский, выступая на проходящем в Москве XVI Всероссийском Форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ.
ПСБ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 16:13
ПСБ входит в число лидеров рынка обслуживания участников госзакупок
По его словам, Академия ПСБ сейчас включает программы развития специалистов финансовых служб, предлагает обучение по финансовым стратегиям для диверсификации предприятий ОПК и по сопровождению ГОЗ. Кроме того, банк постоянно проводит онлайн-вебинары для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам выполнения гособоронзаказа.
"Новые знания и навыки в коммерческой области будут способствовать как повышению эффективности сектора в целом, так и содействовать решению государственных задач по увеличению выпуска продукции гражданского назначения", – отметил Ярышевский.
 
Банк ПСБНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии упавший снаряд вызвал пожар в нефтяном терминале
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
01:26Специалист рассказал, как защитить содержимое email
01:26Украина признала Россию военным противником
Лента новостейМолния