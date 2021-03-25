https://ria.ru/20210325/bank-1602854863.html

ПСБ открыл образовательный центр для сотрудников предприятий ОПК

ПСБ открыл образовательный центр для сотрудников предприятий ОПК

В ПСБ начал работу центр образовательных программ для специалистов по финансам предприятий российской промышленности, ОПК и ГОЗ, сообщил старший вице-президент, РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T18:08

2021-03-25T18:08

2021-03-25T18:08

банк псб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В ПСБ начал работу центр образовательных программ для специалистов по финансам предприятий российской промышленности, ОПК и ГОЗ, сообщил старший вице-президент, директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский."ПСБ — универсальный банк с особой миссией: мы предоставляем банковское обслуживание для всех клиентских сегментов и одновременно являемся опорным кредитно-финансовым институтом ОПК. За время нашей работы в этом уникальном статусе мы накопили богатый опыт в сфере экономического развития и корпоративного управления и готовы помогать коллегам профессионально совершенствоваться и расширять спектр компетенций", – сообщил Ярышевский, выступая на проходящем в Москве XVI Всероссийском Форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ.По его словам, Академия ПСБ сейчас включает программы развития специалистов финансовых служб, предлагает обучение по финансовым стратегиям для диверсификации предприятий ОПК и по сопровождению ГОЗ. Кроме того, банк постоянно проводит онлайн-вебинары для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам выполнения гособоронзаказа.

https://ria.ru/20210325/goszakupki-1602829377.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика