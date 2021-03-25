ПСБ открыл образовательный центр для сотрудников предприятий ОПК
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В ПСБ начал работу центр образовательных программ для специалистов по финансам предприятий российской промышленности, ОПК и ГОЗ, сообщил старший вице-президент, директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский.
"ПСБ — универсальный банк с особой миссией: мы предоставляем банковское обслуживание для всех клиентских сегментов и одновременно являемся опорным кредитно-финансовым институтом ОПК. За время нашей работы в этом уникальном статусе мы накопили богатый опыт в сфере экономического развития и корпоративного управления и готовы помогать коллегам профессионально совершенствоваться и расширять спектр компетенций", – сообщил Ярышевский, выступая на проходящем в Москве XVI Всероссийском Форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ.
По его словам, Академия ПСБ сейчас включает программы развития специалистов финансовых служб, предлагает обучение по финансовым стратегиям для диверсификации предприятий ОПК и по сопровождению ГОЗ. Кроме того, банк постоянно проводит онлайн-вебинары для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам выполнения гособоронзаказа.
"Новые знания и навыки в коммерческой области будут способствовать как повышению эффективности сектора в целом, так и содействовать решению государственных задач по увеличению выпуска продукции гражданского назначения", – отметил Ярышевский.