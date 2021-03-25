https://ria.ru/20210325/bank-1602791161.html
ВТБ открывает партнерам доступ к сервисам банка через новую API-платформу
ВТБ открывает партнерам доступ к сервисам банка через новую API-платформу
ВТБ разработал и приступил к внедрению новой платформы открытых программных интерфейсов (API) для ускорения ввода новых продуктов и сервисов внутри банка,... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:54
2021-03-25T12:54
2021-03-25T12:54
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. ВТБ разработал и приступил к внедрению новой платформы открытых программных интерфейсов (API) для ускорения ввода новых продуктов и сервисов внутри банка, сообщает пресс- служба банка.Кроме того, платформа позволит упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из разных сфер в том числе страхования и ритейла. После подключения к платформе партнеры смогут создавать банковские продукты под собственными брендами, выпуск и обслуживание которых будет осуществлять ВТБ.По информации пресс-службы, в этом году на платформе API станут доступны около 200 финансовых сервисов, включая калькулятор по автокредитованию, сервисы оплаты счетов, сервисы для партнеров программы лояльности банка, сервисы интеграции с внешними колл-центрами. Также партнеры смогут получить бесшовный доступ к информационно-справочным сервисам о курсах валют, списке офисов обслуживания банка, контактной информации и других услугах, доступных в банкоматах и отделениях ВТБ и другие сервисы.По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, в рамках цифровой трансформации ВТБ за год разработал API-платформу для ускорения и расширения взаимодействия с партнерами и создания новых клиентских сервисов. Помимо инфраструктурной функции новая платформа повысит эффективность взаимодействия внутренних систем банка между собой, позволит сократить срок разработки и внедрения интеграций до двух недель, а также обеспечит надежность и увеличение производительности на десятки тысяч транзакций в секунду.В свою очередь глава департамента ИТ-архитектуры ВТБ Илья Старостин пояснил, что новая API-платформа дает ВТБ колоссальные возможности для развития своих сервисов и партнерских отношений с компаниями из совершенно разных сфер, в том числе телеком, торговые сети, страховщики.
https://realty.ria.ru/20210322/ipoteka-1602271581.html
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втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости
. ВТБ
разработал и приступил к внедрению новой платформы открытых программных интерфейсов (API) для ускорения ввода новых продуктов и сервисов внутри банка, сообщает пресс- служба банка.
Кроме того, платформа позволит упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из разных сфер в том числе страхования и ритейла. После подключения к платформе партнеры смогут создавать банковские продукты под собственными брендами, выпуск и обслуживание которых будет осуществлять ВТБ.
По информации пресс-службы, в этом году на платформе API станут доступны около 200 финансовых сервисов, включая калькулятор по автокредитованию, сервисы оплаты счетов, сервисы для партнеров программы лояльности банка, сервисы интеграции с внешними колл-центрами. Также партнеры смогут получить бесшовный доступ к информационно-справочным сервисам о курсах валют, списке офисов обслуживания банка, контактной информации и других услугах, доступных в банкоматах и отделениях ВТБ и другие сервисы.
По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, в рамках цифровой трансформации ВТБ за год разработал API-платформу для ускорения и расширения взаимодействия с партнерами и создания новых клиентских сервисов. Помимо инфраструктурной функции новая платформа повысит эффективность взаимодействия внутренних систем банка между собой, позволит сократить срок разработки и внедрения интеграций до двух недель, а также обеспечит надежность и увеличение производительности на десятки тысяч транзакций в секунду.
В свою очередь глава департамента ИТ-архитектуры ВТБ Илья Старостин пояснил, что новая API-платформа дает ВТБ колоссальные возможности для развития своих сервисов и партнерских отношений с компаниями из совершенно разных сфер, в том числе телеком, торговые сети, страховщики.
"В ближайшее время будет доступен портал для разработчиков, через который партнеры смогут подключиться к API-платформе ВТБ. Партнеры смогут самостоятельно подписываться на сервисы ВТБ и публиковать свои для обмена информацией", - сказал Старостин.