https://ria.ru/20210325/bank-1602791161.html

ВТБ открывает партнерам доступ к сервисам банка через новую API-платформу

ВТБ открывает партнерам доступ к сервисам банка через новую API-платформу

ВТБ разработал и приступил к внедрению новой платформы открытых программных интерфейсов (API) для ускорения ввода новых продуктов и сервисов внутри банка,... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T12:54

2021-03-25T12:54

2021-03-25T12:54

втб

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. ВТБ разработал и приступил к внедрению новой платформы открытых программных интерфейсов (API) для ускорения ввода новых продуктов и сервисов внутри банка, сообщает пресс- служба банка.Кроме того, платформа позволит упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из разных сфер в том числе страхования и ритейла. После подключения к платформе партнеры смогут создавать банковские продукты под собственными брендами, выпуск и обслуживание которых будет осуществлять ВТБ.По информации пресс-службы, в этом году на платформе API станут доступны около 200 финансовых сервисов, включая калькулятор по автокредитованию, сервисы оплаты счетов, сервисы для партнеров программы лояльности банка, сервисы интеграции с внешними колл-центрами. Также партнеры смогут получить бесшовный доступ к информационно-справочным сервисам о курсах валют, списке офисов обслуживания банка, контактной информации и других услугах, доступных в банкоматах и отделениях ВТБ и другие сервисы.По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, в рамках цифровой трансформации ВТБ за год разработал API-платформу для ускорения и расширения взаимодействия с партнерами и создания новых клиентских сервисов. Помимо инфраструктурной функции новая платформа повысит эффективность взаимодействия внутренних систем банка между собой, позволит сократить срок разработки и внедрения интеграций до двух недель, а также обеспечит надежность и увеличение производительности на десятки тысяч транзакций в секунду.В свою очередь глава департамента ИТ-архитектуры ВТБ Илья Старостин пояснил, что новая API-платформа дает ВТБ колоссальные возможности для развития своих сервисов и партнерских отношений с компаниями из совершенно разных сфер, в том числе телеком, торговые сети, страховщики.

https://realty.ria.ru/20210322/ipoteka-1602271581.html

https://ria.ru/20210318/bank-1601781856.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости компаний - экономика