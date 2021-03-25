https://ria.ru/20210325/antiseptik-1602737986.html
Врач назвал срок годности антисептика
Врач назвал срок годности антисептика
Как долго могут храниться дезинфицирующие средства и при каких условиях они теряют свою эффективность, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T02:08
2021-03-25T02:08
2021-03-25T02:08
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572519877_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_80264770ebd61b1cab8262d13836bc9a.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Как долго могут храниться дезинфицирующие средства и при каких условиях они теряют свою эффективность, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, генеральный директор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков.В России продаются дезинфицирующие средства, прошедшие процедуру государственной регистрации, отметил он. Безопасность и эффективность антисептиков при этом проверяется, утверждаются инструкции по их применению, выдаются свидетельства и устанавливается срок годности, уточнил Николай Крючков.Врач советует всегда ориентироваться на даты, указанные на упаковке. Пока срок годности не истек, производитель гарантирует качество продукта. Однако антисептик не теряет все свои свойства сразу после окончания этого периода. В частности, дезинфицирующие средства с высоким содержанием спирта могут храниться несколько месяцев после истечения срока годности, считает Николай Крючков."Моя рекомендация – использовать продукт в соответствии со сроком годности, но если у геля или лосьона для рук высокое содержание спирта и прошло несколько месяцев после окончания срока годности, таким продуктом еще можно пользоваться, он, скорее всего, еще не потеряет свои свойства", – полагает он.Совсем другое дело, если речь идет о вскрытой упаковке антисептика. В случае, если вещество хранится в неплотно закрытой емкости, оно теряет эффективность и перестает соответствовать требованиям, предъявляемым к дезинфицирующим средствам, предупредил врач."Если вы вскрываете флакон, начинаете пользоваться гелем и оставляете крышку в открытом состоянии, есть риск, что через какое-то время продукт потеряет свои дезинфицирующие свойства. Сложно сказать, через какое – для каждого продукта оно свое", – сказал Николай Крючков в интервью радио Sputnik.Он отметил, что россиянам, которые год назад в начале пандемии коронавируса приобрели большое количество дезинфицирующих средств, не стоит беспокоиться, наверняка их срок годности еще далеко не вышел и этими антисептиками вполне можно пользоваться.
https://ria.ru/20210324/antiseptiki-1602589579.html
https://ria.ru/20210208/sanitayzer-1596521450.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572519877_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d8d658301ea13a5dd387e886dd91cb07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Как долго могут храниться дезинфицирующие средства и при каких условиях они теряют свою эффективность, рассказал в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, генеральный директор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков.
В России продаются дезинфицирующие средства, прошедшие процедуру государственной регистрации, отметил он. Безопасность и эффективность антисептиков при этом проверяется, утверждаются инструкции по их применению, выдаются свидетельства и устанавливается срок годности, уточнил Николай Крючков.
"Сроки годности прописываются либо с даты изготовления, например, 3-4 года, либо прописывается срок годности невскрытой упаковки тоже с даты изготовлении. Он обычно немного выше – в районе пяти лет", – сказал он.
Врач советует всегда ориентироваться на даты, указанные на упаковке. Пока срок годности не истек, производитель гарантирует качество продукта. Однако антисептик не теряет все свои свойства сразу после окончания этого периода. В частности, дезинфицирующие средства с высоким содержанием спирта могут храниться несколько месяцев после истечения срока годности, считает Николай Крючков.
"Моя рекомендация – использовать продукт в соответствии со сроком годности, но если у геля или лосьона для рук высокое содержание спирта и прошло несколько месяцев после окончания срока годности, таким продуктом еще можно пользоваться, он, скорее всего, еще не потеряет свои свойства", – полагает он.
Совсем другое дело, если речь идет о вскрытой упаковке антисептика. В случае, если вещество хранится в неплотно закрытой емкости, оно теряет эффективность и перестает соответствовать требованиям, предъявляемым к дезинфицирующим средствам, предупредил врач.
"Если вы вскрываете флакон, начинаете пользоваться гелем и оставляете крышку в открытом состоянии, есть риск, что через какое-то время продукт потеряет свои дезинфицирующие свойства. Сложно сказать, через какое – для каждого продукта оно свое", – сказал Николай Крючков в интервью радио Sputnik
.
Он отметил, что россиянам, которые год назад в начале пандемии коронавируса приобрели большое количество дезинфицирующих средств, не стоит беспокоиться, наверняка их срок годности еще далеко не вышел и этими антисептиками вполне можно пользоваться.