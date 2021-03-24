https://ria.ru/20210324/zavorotnyuk-1602568538.html
Дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
Дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в Instagram, что ее не оставляет желание покинуть Россию. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T01:39
2021-03-24T01:39
2021-03-24T05:22
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Дочь Заворотнюк заявила о желании сбежать из России
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в Instagram, что ее не оставляет желание покинуть Россию.Девушка напомнила, что за свою жизнь успела "сбежать" из Москвы в Лондон, затем перебраться в Нью-Йорк, после чего вернуться в российскую столицу.Она пояснила, что в последнее время ее тянет уехать "куда-то, где тепло, есть море или океан".В комментариях к посту пользовательница под ником marshevskaya написала, что хотела бы переехать из Москвы в Майами или Италию. Заворотнюк ответила, что согласна с подписчицей.
https://ria.ru/20210220/zavorotnyuk-1598333939.html
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