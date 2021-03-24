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Дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
Дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в Instagram, что ее не оставляет желание покинуть Россию. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T01:39
2021-03-24T05:22
шоубиз
анна заворотнюк
россия
анастасия заворотнюк
москва
лондон
майами
италия
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Дочь Заворотнюк заявила о желании сбежать из России
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в Instagram, что ее не оставляет желание покинуть Россию.Девушка напомнила, что за свою жизнь успела "сбежать" из Москвы в Лондон, затем перебраться в Нью-Йорк, после чего вернуться в российскую столицу.Она пояснила, что в последнее время ее тянет уехать "куда-то, где тепло, есть море или океан".В комментариях к посту пользовательница под ником marshevskaya написала, что хотела бы переехать из Москвы в Майами или Италию. Заворотнюк ответила, что согласна с подписчицей.
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анна заворотнюк, россия, анастасия заворотнюк, москва, лондон, майами, италия

Дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России

01:39 24.03.2021 (обновлено: 05:22 24.03.2021)
 
© Фото : @anna_zavorotnyu/InstagramАнна Заворотнюк
Анна Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Фото : @anna_zavorotnyu/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в Instagram, что ее не оставляет желание покинуть Россию.
Девушка напомнила, что за свою жизнь успела "сбежать" из Москвы в Лондон, затем перебраться в Нью-Йорк, после чего вернуться в российскую столицу.

"У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь", — заявила Заворотнюк.

Она пояснила, что в последнее время ее тянет уехать "куда-то, где тепло, есть море или океан".

"Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет. Но хорошо ли мне будет там? Я не знаю", — призналась девушка.

В комментариях к посту пользовательница под ником marshevskaya написала, что хотела бы переехать из Москвы в Майами или Италию. Заворотнюк ответила, что согласна с подписчицей.
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ШоубизАнна ЗаворотнюкРоссияАнастасия ЗаворотнюкМоскваЛондонМайамиИталия
 
 
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