https://ria.ru/20210324/zavorotnyuk-1602568538.html

Дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России

Дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в Instagram, что ее не оставляет желание покинуть Россию. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T01:39

2021-03-24T01:39

2021-03-24T05:22

шоубиз

анна заворотнюк

россия

анастасия заворотнюк

москва

лондон

майами

италия

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Дочь Заворотнюк заявила о желании сбежать из России

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в Instagram, что ее не оставляет желание покинуть Россию.Девушка напомнила, что за свою жизнь успела "сбежать" из Москвы в Лондон, затем перебраться в Нью-Йорк, после чего вернуться в российскую столицу.Она пояснила, что в последнее время ее тянет уехать "куда-то, где тепло, есть море или океан".В комментариях к посту пользовательница под ником marshevskaya написала, что хотела бы переехать из Москвы в Майами или Италию. Заворотнюк ответила, что согласна с подписчицей.

https://ria.ru/20210220/zavorotnyuk-1598333939.html

россия

москва

лондон

майами

италия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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