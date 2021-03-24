https://ria.ru/20210324/zaschita-1602550282.html

Назван дешевый способ защитить смартфон

Назван дешевый способ защитить смартфон

В России участились случаи кражи чувствительной информации с экранов смартфонов, предупредил в интервью радио Sputnik руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T02:11

2021-03-24T02:11

2021-03-24T02:16

hi-tech mail.ru

дмитрий рябинин

россия

смартфоны

apple iphone

технологии

общество

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В России участились случаи кражи чувствительной информации с экранов смартфонов, предупредил в интервью радио Sputnik руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. Он назвал дешевый способ защитить данные и сам гаджет.Большой объем конфиденциальной информации, хранящейся в памяти смартфонов, делает их владельцев уязвимыми для злоумышленников. По словам специалиста, чаще всего кража данных с экрана, в том числе связанных с финансовыми операциями, происходит в общественных местах.Мошеннику достаточно наблюдать за дисплеем и обращать внимание на тексты документов, сообщений, а также всплывающие уведомления. А собственник устройства, занятый чем-то, просто не заметит, что кто-то читает его переписку или чувствительную финансовую информацию, отметил руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru. Для защиты данных, которые могут появляться на экране смартфона, он советует снабдить устройство дополнительным аксессуаром."Максимально подстраховаться от этого поможет специальная пленка или стекло антишпион. Это поможет скрыть дисплей от подглядывания. Такая защита просто добавляет оптический слой, который скрывает изображение под определенным углом и не портит качество картинки", — объяснил Рябинин.Стекло антишпион имеет дополнительную полезную функцию — оно защищает гаджет не только от любопытных глаз, но и от ударов в случае падения. По словам эксперта, этот аксессуар уже пользуется популярностью у россиян. Помимо приобретения защитного стекла Рябинин посоветовал отключать перед посещением общественных мест важные уведомления, которые могут неожиданно появляться на экране.

https://ria.ru/20210313/bagi-1601032051.html

https://ria.ru/20210228/kamery-1599184658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

hi-tech mail.ru, дмитрий рябинин, россия, смартфоны, apple iphone, технологии, общество