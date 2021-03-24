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Назван дешевый способ защитить смартфон
Назван дешевый способ защитить смартфон
В России участились случаи кражи чувствительной информации с экранов смартфонов, предупредил в интервью радио Sputnik руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T02:11
2021-03-24T02:11
2021-03-24T02:16
hi-tech mail.ru
дмитрий рябинин
россия
смартфоны
apple iphone
технологии
общество
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В России участились случаи кражи чувствительной информации с экранов смартфонов, предупредил в интервью радио Sputnik руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. Он назвал дешевый способ защитить данные и сам гаджет.Большой объем конфиденциальной информации, хранящейся в памяти смартфонов, делает их владельцев уязвимыми для злоумышленников. По словам специалиста, чаще всего кража данных с экрана, в том числе связанных с финансовыми операциями, происходит в общественных местах.Мошеннику достаточно наблюдать за дисплеем и обращать внимание на тексты документов, сообщений, а также всплывающие уведомления. А собственник устройства, занятый чем-то, просто не заметит, что кто-то читает его переписку или чувствительную финансовую информацию, отметил руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru. Для защиты данных, которые могут появляться на экране смартфона, он советует снабдить устройство дополнительным аксессуаром."Максимально подстраховаться от этого поможет специальная пленка или стекло антишпион. Это поможет скрыть дисплей от подглядывания. Такая защита просто добавляет оптический слой, который скрывает изображение под определенным углом и не портит качество картинки", — объяснил Рябинин.Стекло антишпион имеет дополнительную полезную функцию — оно защищает гаджет не только от любопытных глаз, но и от ударов в случае падения. По словам эксперта, этот аксессуар уже пользуется популярностью у россиян. Помимо приобретения защитного стекла Рябинин посоветовал отключать перед посещением общественных мест важные уведомления, которые могут неожиданно появляться на экране.
https://ria.ru/20210313/bagi-1601032051.html
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hi-tech mail.ru, дмитрий рябинин, россия, смартфоны, apple iphone, технологии, общество
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
В России участились случаи кражи чувствительной информации с экранов смартфонов, предупредил в интервью радио Sputnik
руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин
. Он назвал дешевый способ защитить данные и сам гаджет.
Большой объем конфиденциальной информации, хранящейся в памяти смартфонов, делает их владельцев уязвимыми для злоумышленников. По словам специалиста, чаще всего кража данных с экрана, в том числе связанных с финансовыми операциями, происходит в общественных местах.
"В России участились случаи кражи информации прямо с экрана смартфона. Это произошло из-за возросшей частотности использования смартфона, в том числе в общественных местах, и из-за объема хранения конфиденциальной информации в смартфонах", — считает Рябинин.
Мошеннику достаточно наблюдать за дисплеем и обращать внимание на тексты документов, сообщений, а также всплывающие уведомления. А собственник устройства, занятый чем-то, просто не заметит, что кто-то читает его переписку или чувствительную финансовую информацию, отметил руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru. Для защиты данных, которые могут появляться на экране смартфона, он советует снабдить устройство дополнительным аксессуаром.
"Максимально подстраховаться от этого поможет специальная пленка или стекло антишпион. Это поможет скрыть дисплей от подглядывания. Такая защита просто добавляет оптический слой, который скрывает изображение под определенным углом и не портит качество картинки", — объяснил Рябинин.
Стекло антишпион имеет дополнительную полезную функцию — оно защищает гаджет не только от любопытных глаз, но и от ударов в случае падения. По словам эксперта, этот аксессуар уже пользуется популярностью у россиян.
"У новых iPhone ремонт или замена экрана может стоить больше 20 тысяч рублей, а защитное стекло стоит 200 рублей. Защита экрана — это плюс, а оптическая защита экрана — плюс вдвойне", — сказал эксперт.
Помимо приобретения защитного стекла Рябинин посоветовал отключать перед посещением общественных мест важные уведомления, которые могут неожиданно появляться на экране.