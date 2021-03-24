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Руденя: тверичане, которых коснулось военное лихолетье, получат выплаты

Руденя: тверичане, которых коснулось военное лихолетье, получат выплаты

Более 80 тысяч жителей Тверской области, которых коснулось военное лихолетье, получат в этом году выплаты ко Дню Победы. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T10:20

2021-03-24T10:20

2021-03-24T10:20

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 24 мар – РИА Новости. Более 80 тысяч жителей Тверской области, которых коснулось военное лихолетье, получат в этом году выплаты ко Дню Победы.В пресс-службе областного правительства напомнили, что в прошлом году в связи с 75-летием Победы единовременные выплаты к празднику в регионе были предоставлены не только участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам, несовершеннолетним узникам концлагерей, которые ежегодно получают такую поддержку, но и впервые по решению Губернатора - труженикам тыла, вдовам погибших и умерших участников войны, детям войны. "В 2021 году поддержку также получат все, кто пережил годы военного лихолетья. В общей сложности это более 80 тысяч человек. Из них более 69 тысяч – дети войны, жители области, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года. Статус "дети войны" был утверждён в регионе в 2019 году", - отметили в пресс-службе.По возвращении из геронтологического центра глава региона провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области, на котором был рассмотрен вопрос финансового обеспечения выплат ко Дню Победы. На заседании было принято решение сохранить в этом году и размер выплаты для детей войны, тружеников тыла и вдов погибших и умерших участников войны. Как и в прошлом году они получат ко Дню Победы по 3 тысячи рублей. Выплаты в размере 10 тысяч рублей предусмотрены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников ВОВ, не вступившим в повторный брак. В общей сложности на предоставление в 2021 году региональных единовременных выплат ко Дню Победы из областного бюджета планируется направить 255,3 миллиона рублей. Губернатор заявил, что все перечисления должны быть осуществлены до майских праздников.

https://ria.ru/20210319/bezhetsk-1601934264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя