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Тверская область
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Руденя: тверичане, которых коснулось военное лихолетье, получат выплаты
Руденя: тверичане, которых коснулось военное лихолетье, получат выплаты
Более 80 тысяч жителей Тверской области, которых коснулось военное лихолетье, получат в этом году выплаты ко Дню Победы. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:20
2021-03-24T10:20
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 24 мар – РИА Новости. Более 80 тысяч жителей Тверской области, которых коснулось военное лихолетье, получат в этом году выплаты ко Дню Победы.В пресс-службе областного правительства напомнили, что в прошлом году в связи с 75-летием Победы единовременные выплаты к празднику в регионе были предоставлены не только участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам, несовершеннолетним узникам концлагерей, которые ежегодно получают такую поддержку, но и впервые по решению Губернатора - труженикам тыла, вдовам погибших и умерших участников войны, детям войны. "В 2021 году поддержку также получат все, кто пережил годы военного лихолетья. В общей сложности это более 80 тысяч человек. Из них более 69 тысяч – дети войны, жители области, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года. Статус "дети войны" был утверждён в регионе в 2019 году", - отметили в пресс-службе.По возвращении из геронтологического центра глава региона провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области, на котором был рассмотрен вопрос финансового обеспечения выплат ко Дню Победы. На заседании было принято решение сохранить в этом году и размер выплаты для детей войны, тружеников тыла и вдов погибших и умерших участников войны. Как и в прошлом году они получат ко Дню Победы по 3 тысячи рублей. Выплаты в размере 10 тысяч рублей предусмотрены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников ВОВ, не вступившим в повторный брак. В общей сложности на предоставление в 2021 году региональных единовременных выплат ко Дню Победы из областного бюджета планируется направить 255,3 миллиона рублей. Губернатор заявил, что все перечисления должны быть осуществлены до майских праздников.
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игорь руденя

Руденя: тверичане, которых коснулось военное лихолетье, получат выплаты

10:20 24.03.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией
Руденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 24 мар – РИА Новости. Более 80 тысяч жителей Тверской области, которых коснулось военное лихолетье, получат в этом году выплаты ко Дню Победы.
"Приняли решение в этом году к 9 мая вновь обеспечить выплаты ветеранам, а также детям войны", – сообщил губернатор области Игорь Руденя на встрече с представителями старшего поколения, проживающими в Тверском геронтологическом центре.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что в прошлом году в связи с 75-летием Победы единовременные выплаты к празднику в регионе были предоставлены не только участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам, несовершеннолетним узникам концлагерей, которые ежегодно получают такую поддержку, но и впервые по решению Губернатора - труженикам тыла, вдовам погибших и умерших участников войны, детям войны.
"В 2021 году поддержку также получат все, кто пережил годы военного лихолетья. В общей сложности это более 80 тысяч человек. Из них более 69 тысяч – дети войны, жители области, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года. Статус "дети войны" был утверждён в регионе в 2019 году", - отметили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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По возвращении из геронтологического центра глава региона провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области, на котором был рассмотрен вопрос финансового обеспечения выплат ко Дню Победы.
"Это наш с вами общий долг - с чувством глубокого уважения делать всё, что можно для нашего старшего поколения, которое прожило очень непростую жизнь и особенно нуждается в поддержке. Это поколение для нас бесценно. За то, что они сделали для страны, в которой мы сейчас живём, могу сказать – мы их должны на руках носить", - сказал Руденя.
На заседании было принято решение сохранить в этом году и размер выплаты для детей войны, тружеников тыла и вдов погибших и умерших участников войны. Как и в прошлом году они получат ко Дню Победы по 3 тысячи рублей. Выплаты в размере 10 тысяч рублей предусмотрены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников ВОВ, не вступившим в повторный брак.
В общей сложности на предоставление в 2021 году региональных единовременных выплат ко Дню Победы из областного бюджета планируется направить 255,3 миллиона рублей.
Губернатор заявил, что все перечисления должны быть осуществлены до майских праздников.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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