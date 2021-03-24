https://ria.ru/20210324/vorobev-1602708404.html

Воробьев рассказал о развитии образования и здравоохранения в регионе

Воробьев рассказал о развитии образования и здравоохранения в регионе

Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе есть запрос на развитие систем здравоохранения и образования, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T19:30

2021-03-24T19:30

2021-03-24T19:30

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе есть запрос на развитие систем здравоохранения и образования, сообщил телеканал "360". Как заметил губернатор, в прошлом в некоторых муниципалитетах строили жилые дома, но не развивали инфраструктуру. Поэтому необходимо продолжать выделять средства на строительство новых учебных заведений. Помимо прочего, глава Подмосковья затронул тему здравоохранения в регионе. Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее поддержал возведение большой детской поликлиники в Красногорске. По словам губернатора, нужно уделять особое внимание и проблемам ЖКХ. Необходимо следить за чистотой воды и качеством работы управляющих компаний.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)