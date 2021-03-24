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Воробьев рассказал о развитии образования и здравоохранения в регионе
Воробьев рассказал о развитии образования и здравоохранения в регионе
Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе есть запрос на развитие систем здравоохранения и образования, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T19:30
2021-03-24T19:30
2021-03-24T19:30
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе есть запрос на развитие систем здравоохранения и образования, сообщил телеканал "360". Как заметил губернатор, в прошлом в некоторых муниципалитетах строили жилые дома, но не развивали инфраструктуру. Поэтому необходимо продолжать выделять средства на строительство новых учебных заведений. Помимо прочего, глава Подмосковья затронул тему здравоохранения в регионе. Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее поддержал возведение большой детской поликлиники в Красногорске. По словам губернатора, нужно уделять особое внимание и проблемам ЖКХ. Необходимо следить за чистотой воды и качеством работы управляющих компаний.
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)