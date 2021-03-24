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Экс-военкор рассказал, как работал в Сербии под бомбами НАТО
Экс-военкор рассказал, как работал в Сербии под бомбами НАТО
НАТО в 1999 году применяла в Югославии террористическую тактику повторных ударов по целям, в Косово было опаснее, чем при бомбардировках Белграда, которые... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T09:12
2021-03-24T09:12
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
нато
сербия
югославия
медиа - общество
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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. НАТО в 1999 году применяла в Югославии террористическую тактику повторных ударов по целям, в Косово было опаснее, чем при бомбардировках Белграда, которые окончательно подорвали доверие к Западу, рассказал в интервью РИА Новости бывший корреспондент российских телеканалов, ныне директор Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Сербии Евгений Баранов.Новый директор представительства Россотрудничества в Белграде Баранов вступил в должность в 2021 году, но в Сербии его давно знают как корреспондента российского телевидения, освещавшего войну в Косово и Метохии. Он работал в стране и во время бомбардировок НАТО, которые продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели 2,5 тысячи человек, включая детей, и ущербу около 100 миллиардов долларов."На Косово мы пробирались косыми и кривыми путями и через каких-то людей. В основном же было событий много и здесь (в центральной Сербии), ежедневное нанесение ударов… Приехал я сюда 28 марта, на следующий день после того, как сербы сбили "самолет-невидимку". Пока мы собрались, доехали через Венгрию, получили в оперативном порядке визы для пересечения югославской границы, оказались здесь 28-го в середине дня, уже после того, как сербские ПВО сбили F-117, и тут все ликовали", - рассказал Баранов агентству.По его словам, все 78 дней агрессии Североатлантического альянса невероятным был контраст между продолжавшейся дневной жизнью Белграда и всей страны и воздушными тревогами и авианалетами, которые происходили в основном по вечерам."Они (авиация НАТО – ред.) иногда всаживали одну ракету, а спустя какое-то время вторую, и вот здесь уже можно было попасть, потому что ты приезжаешь снимать попадание первой ракеты, а туда прилетает вторая, так было несколько раз. Например, с Генштабом, когда пострадали в основном медики и "скорая помощь", это чистой воды террористический акт. Сделано по схеме классического теракта, когда закладываются две бомбы, дожидаются приезда специалистов и служб, потом взрывают вторую", - сказал он."Но все-таки значительно больше рисков и переживаний было связано с поездками в Косово, потому что там можно было попасть "под раздачу" просто на дороге, где угодно, у нас были проблемы с албанцами, но, слава Богу, все обошлось. Можно было попасть и под сербский обстрел косоваров, и под бомбы. И не только на албанцев налететь, но и на каких-то отморозков, которые не имеют национальности", - отметил он.После событий 1999 года Баранов продолжил интересоваться жизнью Сербии, приезжал как корреспондент, занимался различными информационными и культурными российско-сербскими проектами. По его словам, после окончания бомбардировок НАТО и свержения в октябре 2000 года президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича, политики, пришедшие ему на смену, из юридического механизма вступления в ЕС создали идеологию, но доверие к Западу было окончательно подорвано."С этого момента все, что происходит в международных отношениях, вижу через ту призму, которая засела у меня осколком в голове. По-другому не могу смотреть на этот цинизм, предельные, то есть не просто двойные стандарты, я уж не знаю, сколько там пластов стандартов на ложь, на ложь в глаза, "подставы", провокации. Главное – это невероятное ощущение того, что их лучезарный улыбающийся мир вдруг может превратиться вот в эту рожу с оскалом", - подчеркнул собеседник агентства.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574838431.html
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), нато, сербия, югославия, медиа - общество

Экс-военкор рассказал, как работал в Сербии под бомбами НАТО

09:12 24.03.2021
 
© AP Photo / Darko VojinovicПоследстивия бомбардировок NATO в Сербии в 1999 году
Последстивия бомбардировок NATO в Сербии в 1999 году - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. НАТО в 1999 году применяла в Югославии террористическую тактику повторных ударов по целям, в Косово было опаснее, чем при бомбардировках Белграда, которые окончательно подорвали доверие к Западу, рассказал в интервью РИА Новости бывший корреспондент российских телеканалов, ныне директор Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Сербии Евгений Баранов.
Новый директор представительства Россотрудничества в Белграде Баранов вступил в должность в 2021 году, но в Сербии его давно знают как корреспондента российского телевидения, освещавшего войну в Косово и Метохии. Он работал в стране и во время бомбардировок НАТО, которые продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели 2,5 тысячи человек, включая детей, и ущербу около 100 миллиардов долларов.
"На Косово мы пробирались косыми и кривыми путями и через каких-то людей. В основном же было событий много и здесь (в центральной Сербии), ежедневное нанесение ударов… Приехал я сюда 28 марта, на следующий день после того, как сербы сбили "самолет-невидимку". Пока мы собрались, доехали через Венгрию, получили в оперативном порядке визы для пересечения югославской границы, оказались здесь 28-го в середине дня, уже после того, как сербские ПВО сбили F-117, и тут все ликовали", - рассказал Баранов агентству.
По его словам, все 78 дней агрессии Североатлантического альянса невероятным был контраст между продолжавшейся дневной жизнью Белграда и всей страны и воздушными тревогами и авианалетами, которые происходили в основном по вечерам.
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"Они (авиация НАТО – ред.) иногда всаживали одну ракету, а спустя какое-то время вторую, и вот здесь уже можно было попасть, потому что ты приезжаешь снимать попадание первой ракеты, а туда прилетает вторая, так было несколько раз. Например, с Генштабом, когда пострадали в основном медики и "скорая помощь", это чистой воды террористический акт. Сделано по схеме классического теракта, когда закладываются две бомбы, дожидаются приезда специалистов и служб, потом взрывают вторую", - сказал он.
"Но все-таки значительно больше рисков и переживаний было связано с поездками в Косово, потому что там можно было попасть "под раздачу" просто на дороге, где угодно, у нас были проблемы с албанцами, но, слава Богу, все обошлось. Можно было попасть и под сербский обстрел косоваров, и под бомбы. И не только на албанцев налететь, но и на каких-то отморозков, которые не имеют национальности", - отметил он.
После событий 1999 года Баранов продолжил интересоваться жизнью Сербии, приезжал как корреспондент, занимался различными информационными и культурными российско-сербскими проектами. По его словам, после окончания бомбардировок НАТО и свержения в октябре 2000 года президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича, политики, пришедшие ему на смену, из юридического механизма вступления в ЕС создали идеологию, но доверие к Западу было окончательно подорвано.
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"С этого момента все, что происходит в международных отношениях, вижу через ту призму, которая засела у меня осколком в голове. По-другому не могу смотреть на этот цинизм, предельные, то есть не просто двойные стандарты, я уж не знаю, сколько там пластов стандартов на ложь, на ложь в глаза, "подставы", провокации. Главное – это невероятное ощущение того, что их лучезарный улыбающийся мир вдруг может превратиться вот в эту рожу с оскалом", - подчеркнул собеседник агентства.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
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Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)НАТОСербияЮгославияМедиа - Общество
 
 
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