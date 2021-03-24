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Краснодарский край
https://ria.ru/20210324/vodoprovod-1602575814.html
Первый этап строительства Ейского водопровода выполнили на 70 процентов
Первый этап строительства Ейского водопровода выполнили на 70 процентов
Первый этап строительства Ейского группового водопровода выполнен на 70%, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T08:07
2021-03-24T08:07
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 мар - РИА Новости. Первый этап строительства Ейского группового водопровода выполнен на 70%, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Уточняется, что объект строится в рамках госпрограммы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"."Первый этап включает прокладку 10,8 километра водовода, из них 7,5 километра уже выполнили. Сделано порядка 70% от общего объема от этого этапа работ", - сказал Кондратьев.По его словам, к строительству еще 19,3 километра водовода в рамках второго и третьего этапов готовы приступить в 2021 году. Проект разработан и прошел госэкспертизу."Ейский групповой водопровод эксплуатируется уже больше 40 лет, за это время его ни разу капитально не ремонтировали. Объект сильно изношен и уже не справляется с сегодняшней нагрузкой. Мы планируем построить новую ветку водовода протяженностью около 30 километров до конца 2024 года. Это позволит улучшить водоснабжение для жителей Ейского, Ленинградского, Щербиновского, Староминского и Кущевского районов", – пояснил губернатор.Кроме того, проектом предусмотрено строительство резервуаров чистой воды. Сейчас эти объекты проектируются.Также по поручению губернатора в Краснодарском крае продолжается реконструкция других крупных инфраструктурных объектов – Троицкого группового водопровода, питающего Новороссийск, Геленджик и Крымский район и Таманского группового водопровода.
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вениамин кондратьев, краснодарский край

Первый этап строительства Ейского водопровода выполнили на 70 процентов

08:07 24.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНасосная станция "Мосводоканала"
Насосная станция Мосводоканала - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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КРАСНОДАР, 24 мар - РИА Новости. Первый этап строительства Ейского группового водопровода выполнен на 70%, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Уточняется, что объект строится в рамках госпрограммы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства".
"Первый этап включает прокладку 10,8 километра водовода, из них 7,5 километра уже выполнили. Сделано порядка 70% от общего объема от этого этапа работ", - сказал Кондратьев.
По его словам, к строительству еще 19,3 километра водовода в рамках второго и третьего этапов готовы приступить в 2021 году. Проект разработан и прошел госэкспертизу.
"Ейский групповой водопровод эксплуатируется уже больше 40 лет, за это время его ни разу капитально не ремонтировали. Объект сильно изношен и уже не справляется с сегодняшней нагрузкой. Мы планируем построить новую ветку водовода протяженностью около 30 километров до конца 2024 года. Это позволит улучшить водоснабжение для жителей Ейского, Ленинградского, Щербиновского, Староминского и Кущевского районов", – пояснил губернатор.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 13:35Краснодарский край
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Кроме того, проектом предусмотрено строительство резервуаров чистой воды. Сейчас эти объекты проектируются.
Также по поручению губернатора в Краснодарском крае продолжается реконструкция других крупных инфраструктурных объектов – Троицкого группового водопровода, питающего Новороссийск, Геленджик и Крымский район и Таманского группового водопровода.
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
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