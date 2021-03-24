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Круглый стол ЭИСИ о развитии внутреннего туризма
Круглый стол ЭИСИ о развитии внутреннего туризма
25 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Внутренний туризм: на новой волне возможностей".
2021-03-24T09:19
2021-03-24T12:49
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Задать вопросУчастники:- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;- губернатор Новгородской области Андрей НИКИТИН;- губернатор Ставропольского края Владимир ВЛАДИМИРОВ;- губернатор Тюменской области Александр МООР;- заместитель председателя правительства Пермского края Алексей ЧЕРНИКОВ;- вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга САНАЕВА;- директор Центра цифрового развития АНО "Агентство стратегических инициатив по&nbsp;продвижению новых проектов" Вера АДАЕВА;&nbsp; - разработчик цифрового решения "Анализ цифрового следа туриста" Евгения МИХАЙЛИКОВА. Модератор - руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.Пандемия сильно ограничила возможности зарубежного туризма. Россияне массово стали осваивать интересные направления внутри страны: Дальний Восток, Поволжье, Карелия и многие другие. Как сообщил Президент Российской Федерации В.В. Путин, все программы, направленные на развитие внутреннего туризма, будут поддержаны государством и должны развиваться.Кто сегодня путешествует по стране? Какие направления наиболее востребованы у молодежи? Насколько помогли федеральные меры поддержки, в том числе туристический кешбэк? Как регионы воспользовались возможностью для развития туристической отрасли?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол ЭИСИ о развитии внутреннего туризма

09:19 24.03.2021 (обновлено: 12:49 24.03.2021)
 
Читать ria.ru в
25 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Внутренний туризм: на новой волне возможностей".
Задать вопрос

Участники:
- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;
- губернатор Новгородской области Андрей НИКИТИН;
- губернатор Ставропольского края Владимир ВЛАДИМИРОВ;
- губернатор Тюменской области Александр МООР;
- заместитель председателя правительства Пермского края Алексей ЧЕРНИКОВ;
- вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга САНАЕВА;
- директор Центра цифрового развития АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Вера АДАЕВА; 
- разработчик цифрового решения "Анализ цифрового следа туриста" Евгения МИХАЙЛИКОВА.

Модератор - руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.

Пандемия сильно ограничила возможности зарубежного туризма. Россияне массово стали осваивать интересные направления внутри страны: Дальний Восток, Поволжье, Карелия и многие другие. Как сообщил Президент Российской Федерации В.В. Путин, все программы, направленные на развитие внутреннего туризма, будут поддержаны государством и должны развиваться.
Кто сегодня путешествует по стране? Какие направления наиболее востребованы у молодежи? Насколько помогли федеральные меры поддержки, в том числе туристический кешбэк? Как регионы воспользовались возможностью для развития туристической отрасли?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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