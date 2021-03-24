https://ria.ru/20210324/vnutrenniy-turizm-1602581970.html

Круглый стол ЭИСИ о развитии внутреннего туризма

Круглый стол ЭИСИ о развитии внутреннего туризма

25 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Внутренний туризм: на новой волне возможностей".

2021-03-24T09:19

2021-03-24T09:19

2021-03-24T12:49

анонсы

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Задать вопросУчастники:- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;- губернатор Новгородской области Андрей НИКИТИН;- губернатор Ставропольского края Владимир ВЛАДИМИРОВ;- губернатор Тюменской области Александр МООР;- заместитель председателя правительства Пермского края Алексей ЧЕРНИКОВ;- вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга САНАЕВА;- директор Центра цифрового развития АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Вера АДАЕВА; - разработчик цифрового решения "Анализ цифрового следа туриста" Евгения МИХАЙЛИКОВА. Модератор - руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.Пандемия сильно ограничила возможности зарубежного туризма. Россияне массово стали осваивать интересные направления внутри страны: Дальний Восток, Поволжье, Карелия и многие другие. Как сообщил Президент Российской Федерации В.В. Путин, все программы, направленные на развитие внутреннего туризма, будут поддержаны государством и должны развиваться.Кто сегодня путешествует по стране? Какие направления наиболее востребованы у молодежи? Насколько помогли федеральные меры поддержки, в том числе туристический кешбэк? Как регионы воспользовались возможностью для развития туристической отрасли?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы