Круглый стол ЭИСИ о развитии внутреннего туризма
09:19 24.03.2021 (обновлено: 12:49 24.03.2021)
25 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Внутренний туризм: на новой волне возможностей".
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Участники:
- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;
- губернатор Новгородской области Андрей НИКИТИН;
- губернатор Ставропольского края Владимир ВЛАДИМИРОВ;
- губернатор Тюменской области Александр МООР;
- заместитель председателя правительства Пермского края Алексей ЧЕРНИКОВ;
- вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга САНАЕВА;
- директор Центра цифрового развития АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Вера АДАЕВА;
- разработчик цифрового решения "Анализ цифрового следа туриста" Евгения МИХАЙЛИКОВА.
Модератор - руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.
Пандемия сильно ограничила возможности зарубежного туризма. Россияне массово стали осваивать интересные направления внутри страны: Дальний Восток, Поволжье, Карелия и многие другие. Как сообщил Президент Российской Федерации В.В. Путин, все программы, направленные на развитие внутреннего туризма, будут поддержаны государством и должны развиваться.
Кто сегодня путешествует по стране? Какие направления наиболее востребованы у молодежи? Насколько помогли федеральные меры поддержки, в том числе туристический кешбэк? Как регионы воспользовались возможностью для развития туристической отрасли?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;
- губернатор Новгородской области Андрей НИКИТИН;
- губернатор Ставропольского края Владимир ВЛАДИМИРОВ;
- губернатор Тюменской области Александр МООР;
- заместитель председателя правительства Пермского края Алексей ЧЕРНИКОВ;
- вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга САНАЕВА;
- директор Центра цифрового развития АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Вера АДАЕВА;
- разработчик цифрового решения "Анализ цифрового следа туриста" Евгения МИХАЙЛИКОВА.
Модератор - руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.
Пандемия сильно ограничила возможности зарубежного туризма. Россияне массово стали осваивать интересные направления внутри страны: Дальний Восток, Поволжье, Карелия и многие другие. Как сообщил Президент Российской Федерации В.В. Путин, все программы, направленные на развитие внутреннего туризма, будут поддержаны государством и должны развиваться.
Кто сегодня путешествует по стране? Какие направления наиболее востребованы у молодежи? Насколько помогли федеральные меры поддержки, в том числе туристический кешбэк? Как регионы воспользовались возможностью для развития туристической отрасли?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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