https://ria.ru/20210324/vinovnik-1602673360.html
Виновнику смертельного ДТП на севере Москвы грозит до 15 лет колонии
Виновнику смертельного ДТП на севере Москвы грозит до 15 лет колонии
Уголовное дело возбудили после резонансного ДТП на севере Москвы, в результате которого погибли две женщины, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:47
2021-03-24T16:47
2021-03-24T17:26
ирина волк
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602643892_0:272:2730:1808_1920x0_80_0_0_ff5e8e22b882b50ded20a91c34aac070.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после резонансного ДТП на севере Москвы, в результате которого погибли две женщины, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что две женщины попали под колеса Mercedes на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда в Москве, водитель бросил машину и скрылся. Обе женщины скончались. Полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ", - сказала представитель МВД России Ирина Волк.По статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210322/dtp-1602273458.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602643892_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_78818753c443a96549e4864d218c3a37.jpg
Показания виновника ДТП на севере Москвы. Кадры МВД
На пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда в Москве две женщины попали под колеса Mercedes. Водитель бросил машину и скрылся. Обе женщины скончались. Полицейские допросили предполагаемого виновника ДТП.
2021-03-24T16:47
true
PT3M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, москва, происшествия