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Виновнику смертельного ДТП на севере Москвы грозит до 15 лет колонии
Виновнику смертельного ДТП на севере Москвы грозит до 15 лет колонии
Уголовное дело возбудили после резонансного ДТП на севере Москвы, в результате которого погибли две женщины, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:47
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ирина волк
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после резонансного ДТП на севере Москвы, в результате которого погибли две женщины, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что две женщины попали под колеса Mercedes на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда в Москве, водитель бросил машину и скрылся. Обе женщины скончались. Полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ", - сказала представитель МВД России Ирина Волк.По статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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Показания виновника ДТП на севере Москвы. Кадры МВД
На пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда в Москве две женщины попали под колеса Mercedes. Водитель бросил машину и скрылся. Обе женщины скончались. Полицейские допросили предполагаемого виновника ДТП.
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ирина волк, москва, происшествия

Виновнику смертельного ДТП на севере Москвы грозит до 15 лет колонии

16:47 24.03.2021 (обновлено: 17:26 24.03.2021)
 
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием автомобиля Mercedes, сбившего двух пешеходов в Москве
Последствия ДТП с участием автомобиля Mercedes, сбившего двух пешеходов в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после резонансного ДТП на севере Москвы, в результате которого погибли две женщины, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Ранее сообщалось, что две женщины попали под колеса Mercedes на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда в Москве, водитель бросил машину и скрылся. Обе женщины скончались. Полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ", - сказала представитель МВД России Ирина Волк.
По статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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