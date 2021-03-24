https://ria.ru/20210324/vinovnik-1602673360.html

Виновнику смертельного ДТП на севере Москвы грозит до 15 лет колонии

Виновнику смертельного ДТП на севере Москвы грозит до 15 лет колонии

Уголовное дело возбудили после резонансного ДТП на севере Москвы, в результате которого погибли две женщины, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:47

2021-03-24T16:47

2021-03-24T17:26

ирина волк

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после резонансного ДТП на севере Москвы, в результате которого погибли две женщины, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что две женщины попали под колеса Mercedes на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда в Москве, водитель бросил машину и скрылся. Обе женщины скончались. Полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ", - сказала представитель МВД России Ирина Волк.По статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210322/dtp-1602273458.html

москва

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2021

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Показания виновника ДТП на севере Москвы. Кадры МВД На пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда в Москве две женщины попали под колеса Mercedes. Водитель бросил машину и скрылся. Обе женщины скончались. Полицейские допросили предполагаемого виновника ДТП. 2021-03-24T16:47 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, москва, происшествия