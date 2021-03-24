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Синоптик рассказал, когда в Москве начнет просыпаться природа
Синоптик рассказал, когда в Москве начнет просыпаться природа
Начало пробуждения природы в Москве ожидается 7 апреля, когда среднесуточная температура будет выше плюс 5, считает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:08
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евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Начало пробуждения природы в Москве ожидается 7 апреля, когда среднесуточная температура будет выше плюс 5, считает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Метеовесна наступает завтра, это переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных отметок. Фенологическая весна, на мой взгляд, наступит 7 апреля, это когда среднесуточная от плюс 5 и выше. В этот момент начинает просыпаться природа", - рассказал Тишковец РИА Новости.
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евгений тишковец, общество

Синоптик рассказал, когда в Москве начнет просыпаться природа

16:08 24.03.2021 (обновлено: 16:14 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновНа Крымской набережной в Москве
На Крымской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Начало пробуждения природы в Москве ожидается 7 апреля, когда среднесуточная температура будет выше плюс 5, считает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Метеовесна наступает завтра, это переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных отметок. Фенологическая весна, на мой взгляд, наступит 7 апреля, это когда среднесуточная от плюс 5 и выше. В этот момент начинает просыпаться природа", - рассказал Тишковец РИА Новости.
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 15:48
Синоптик рассказал о погоде в Москве в апреле
 
Евгений ТишковецОбщество
 
 
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