https://ria.ru/20210324/vesna-1602663485.html

Синоптик рассказал, когда в Москве начнет просыпаться природа

Синоптик рассказал, когда в Москве начнет просыпаться природа

Начало пробуждения природы в Москве ожидается 7 апреля, когда среднесуточная температура будет выше плюс 5, считает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:08

2021-03-24T16:08

2021-03-24T16:14

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Начало пробуждения природы в Москве ожидается 7 апреля, когда среднесуточная температура будет выше плюс 5, считает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Метеовесна наступает завтра, это переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных отметок. Фенологическая весна, на мой взгляд, наступит 7 апреля, это когда среднесуточная от плюс 5 и выше. В этот момент начинает просыпаться природа", - рассказал Тишковец РИА Новости.

https://ria.ru/20210324/pogoda-1602658391.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, общество