https://ria.ru/20210324/vesna-1602663485.html
Синоптик рассказал, когда в Москве начнет просыпаться природа
Синоптик рассказал, когда в Москве начнет просыпаться природа
Начало пробуждения природы в Москве ожидается 7 апреля, когда среднесуточная температура будет выше плюс 5, считает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:08
2021-03-24T16:08
2021-03-24T16:14
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Начало пробуждения природы в Москве ожидается 7 апреля, когда среднесуточная температура будет выше плюс 5, считает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Метеовесна наступает завтра, это переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных отметок. Фенологическая весна, на мой взгляд, наступит 7 апреля, это когда среднесуточная от плюс 5 и выше. В этот момент начинает просыпаться природа", - рассказал Тишковец РИА Новости.
https://ria.ru/20210324/pogoda-1602658391.html
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евгений тишковец, общество