https://ria.ru/20210324/vaktsinatsiya-1602656271.html
Эпидемиолог заявил о провале массовой вакцинации от COVID-19 в Грузии
Эпидемиолог заявил о провале массовой вакцинации от COVID-19 в Грузии
Большинство населения Грузии отказывается вакцинироваться и носить медицинские маски, это может стать причиной новой волны коронавируса и введения очередного... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:37
2021-03-24T15:37
2021-03-24T15:37
коронавирус covid-19
борис джонсон
astrazeneca
норвегия
грузия
люксембург (государство)
в мире
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ТБИЛИСИ, 24 мар - РИА Новости. Большинство населения Грузии отказывается вакцинироваться и носить медицинские маски, это может стать причиной новой волны коронавируса и введения очередного локдауна в стране, заявил ведущий эпидемиолог Тенгиз Церцвадзе.В Грузию 13 марта прибыла партия вакцины AstraZeneca, она предназначалась для медперсонала. Вакцинация началась 15 марта. После того, как 19 марта 27-летняя медсестра скончалась от анафилактического шока, возможно, вызванного прививкой, многие врачи в стране отказались от иммунизации, и процесс вакцинации прекратили в нескольких регионах. Данные опроса, проведенного американским Национальным демократическим институтом международных отношений (NDI), свидетельствуют, что 53% жителей Грузии отказываются делать прививку от коронавируса."Грузия сумела достичь сравнительно лучшего показателя по распространению коронавируса, также отмечается низкое число смертельных случаев... Но так долго не может продолжаться, мы живем не в изолированном мире и стоим перед серьезной угрозой (новой волны коронавируса - ред.) по нескольким причинам. Первая - то, что в Грузии, несмотря на ввоз вакцины и продолжение ее поставок, отмечается беспрецедентная пассивность в отношении вакцины и огромный скептицизм. Фактически, массовая вакцинация не выполняется", - заявил Церцвадзе журналистам.По его словам, вторая причина заключается в том, что все больше людей перестали носить медицинские маски и не придерживаются установленных правил. Церцвадзе отметил, что если раньше показатель ношения масок составлял 70%, то сейчас - 42%."Обращаюсь к населению: нет причин отказываться от вакцинации. AstraZeneca - одна из лучших вакцин в мире, все строгие регуляторы подтверждают это. Привились первые лица многих стран: (премьер Британии) Борис Джонсон, премьер-министр Франции, президент нашей страны, министр здравоохранения, что еще мы можем сделать?... Либо мы выбираем путь вакцинации и ношения медицинских масок, либо мы отказываемся от этого и переносим новые вызовы, ограничения и локдаун, через которые мы прошли в прошлом году", - добавил эпидемиолог.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.
https://rsport.ria.ru/20210324/koronavirus-1602653972.html
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коронавирус covid-19, борис джонсон, astrazeneca , норвегия, грузия, люксембург (государство), в мире
ТБИЛИСИ, 24 мар - РИА Новости.
Большинство населения Грузии
отказывается вакцинироваться и носить медицинские маски, это может стать причиной новой волны коронавируса и введения очередного локдауна в стране, заявил ведущий эпидемиолог Тенгиз Церцвадзе.
В Грузию 13 марта прибыла партия вакцины AstraZeneca
, она предназначалась для медперсонала. Вакцинация началась 15 марта. После того, как 19 марта 27-летняя медсестра скончалась от анафилактического шока, возможно, вызванного прививкой, многие врачи в стране отказались от иммунизации, и процесс вакцинации прекратили в нескольких регионах. Данные опроса, проведенного американским Национальным демократическим институтом международных отношений (NDI), свидетельствуют, что 53% жителей Грузии отказываются делать прививку от коронавируса.
"Грузия сумела достичь сравнительно лучшего показателя по распространению коронавируса, также отмечается низкое число смертельных случаев... Но так долго не может продолжаться, мы живем не в изолированном мире и стоим перед серьезной угрозой (новой волны коронавируса - ред.) по нескольким причинам. Первая - то, что в Грузии, несмотря на ввоз вакцины и продолжение ее поставок, отмечается беспрецедентная пассивность в отношении вакцины и огромный скептицизм. Фактически, массовая вакцинация не выполняется", - заявил Церцвадзе журналистам.
По его словам, вторая причина заключается в том, что все больше людей перестали носить медицинские маски и не придерживаются установленных правил. Церцвадзе отметил, что если раньше показатель ношения масок составлял 70%, то сейчас - 42%.
"Обращаюсь к населению: нет причин отказываться от вакцинации. AstraZeneca - одна из лучших вакцин в мире, все строгие регуляторы подтверждают это. Привились первые лица многих стран: (премьер Британии) Борис Джонсон, премьер-министр Франции, президент нашей страны, министр здравоохранения, что еще мы можем сделать?... Либо мы выбираем путь вакцинации и ношения медицинских масок, либо мы отказываемся от этого и переносим новые вызовы, ограничения и локдаун, через которые мы прошли в прошлом году", - добавил эпидемиолог.
Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.