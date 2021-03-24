https://ria.ru/20210324/vaktsinatsiya-1602656271.html

Эпидемиолог заявил о провале массовой вакцинации от COVID-19 в Грузии

Эпидемиолог заявил о провале массовой вакцинации от COVID-19 в Грузии

Большинство населения Грузии отказывается вакцинироваться и носить медицинские маски, это может стать причиной новой волны коронавируса и введения очередного... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T15:37

2021-03-24T15:37

2021-03-24T15:37

коронавирус covid-19

борис джонсон

astrazeneca

норвегия

грузия

люксембург (государство)

в мире

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ТБИЛИСИ, 24 мар - РИА Новости. Большинство населения Грузии отказывается вакцинироваться и носить медицинские маски, это может стать причиной новой волны коронавируса и введения очередного локдауна в стране, заявил ведущий эпидемиолог Тенгиз Церцвадзе.В Грузию 13 марта прибыла партия вакцины AstraZeneca, она предназначалась для медперсонала. Вакцинация началась 15 марта. После того, как 19 марта 27-летняя медсестра скончалась от анафилактического шока, возможно, вызванного прививкой, многие врачи в стране отказались от иммунизации, и процесс вакцинации прекратили в нескольких регионах. Данные опроса, проведенного американским Национальным демократическим институтом международных отношений (NDI), свидетельствуют, что 53% жителей Грузии отказываются делать прививку от коронавируса."Грузия сумела достичь сравнительно лучшего показателя по распространению коронавируса, также отмечается низкое число смертельных случаев... Но так долго не может продолжаться, мы живем не в изолированном мире и стоим перед серьезной угрозой (новой волны коронавируса - ред.) по нескольким причинам. Первая - то, что в Грузии, несмотря на ввоз вакцины и продолжение ее поставок, отмечается беспрецедентная пассивность в отношении вакцины и огромный скептицизм. Фактически, массовая вакцинация не выполняется", - заявил Церцвадзе журналистам.По его словам, вторая причина заключается в том, что все больше людей перестали носить медицинские маски и не придерживаются установленных правил. Церцвадзе отметил, что если раньше показатель ношения масок составлял 70%, то сейчас - 42%."Обращаюсь к населению: нет причин отказываться от вакцинации. AstraZeneca - одна из лучших вакцин в мире, все строгие регуляторы подтверждают это. Привились первые лица многих стран: (премьер Британии) Борис Джонсон, премьер-министр Франции, президент нашей страны, министр здравоохранения, что еще мы можем сделать?... Либо мы выбираем путь вакцинации и ношения медицинских масок, либо мы отказываемся от этого и переносим новые вызовы, ограничения и локдаун, через которые мы прошли в прошлом году", - добавил эпидемиолог.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.

https://rsport.ria.ru/20210324/koronavirus-1602653972.html

норвегия

грузия

люксембург (государство)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, борис джонсон, astrazeneca , норвегия, грузия, люксембург (государство), в мире