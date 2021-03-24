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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210324/vaktsina-1602729768.html
Германия не подтвердила сообщения о переговорах с ЕК по "Спутнику V"
Германия не подтвердила сообщения о переговорах с ЕК по "Спутнику V"
В минздраве ФРГ не подтвердили обращение к Еврокомиссии по вопросу о подготовительных переговорах по возможной закупке вакцины "Спутник V". РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T23:18
2021-03-24T23:18
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
еврокомиссия
германия
в мире
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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. В минздраве ФРГ не подтвердили обращение к Еврокомиссии по вопросу о подготовительных переговорах по возможной закупке вакцины "Спутник V".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Еврокомиссия должна провести предварительные переговоры с государствами-членами ЕC о возможной закупке российской вакцины "Спутник V". Сообщалось, что Германия будет приветствовать скорейшее начало таких переговоров, но уточнялось, что переговоры пока не ведутся."Ничего не могу сказать вам по этому поводу", - заявил представитель министерства на брифинге в ФРГ, отвечая на соответствующий вопрос прессы.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
https://ria.ru/20210319/vaktsina-1602068919.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, еврокомиссия, германия, в мире

Германия не подтвердила сообщения о переговорах с ЕК по "Спутнику V"

23:18 24.03.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. В минздраве ФРГ не подтвердили обращение к Еврокомиссии по вопросу о подготовительных переговорах по возможной закупке вакцины "Спутник V".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Еврокомиссия должна провести предварительные переговоры с государствами-членами ЕC о возможной закупке российской вакцины "Спутник V". Сообщалось, что Германия будет приветствовать скорейшее начало таких переговоров, но уточнялось, что переговоры пока не ведутся.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 21:22Распространение коронавируса
Меркель не исключила закупки Германией вакцины "Спутник V"
"Ничего не могу сказать вам по этому поводу", - заявил представитель министерства на брифинге в ФРГ, отвечая на соответствующий вопрос прессы.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыЕврокомиссияГерманияВ мире
 
 
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