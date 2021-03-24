https://ria.ru/20210324/vaktsina-1602729768.html

Германия не подтвердила сообщения о переговорах с ЕК по "Спутнику V"

Германия не подтвердила сообщения о переговорах с ЕК по "Спутнику V"

В минздраве ФРГ не подтвердили обращение к Еврокомиссии по вопросу о подготовительных переговорах по возможной закупке вакцины "Спутник V". РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T23:18

2021-03-24T23:18

2021-03-24T23:18

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

еврокомиссия

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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. В минздраве ФРГ не подтвердили обращение к Еврокомиссии по вопросу о подготовительных переговорах по возможной закупке вакцины "Спутник V".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Еврокомиссия должна провести предварительные переговоры с государствами-членами ЕC о возможной закупке российской вакцины "Спутник V". Сообщалось, что Германия будет приветствовать скорейшее начало таких переговоров, но уточнялось, что переговоры пока не ведутся."Ничего не могу сказать вам по этому поводу", - заявил представитель министерства на брифинге в ФРГ, отвечая на соответствующий вопрос прессы.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.

https://ria.ru/20210319/vaktsina-1602068919.html

германия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, еврокомиссия, германия, в мире