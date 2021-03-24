https://ria.ru/20210324/vaktsina-1602679112.html

В Италии опровергли сообщения о "спрятанной" партии вакцины для Британии

В Италии опровергли сообщения о "спрятанной" партии вакцины для Британии

Проверяемая властями Италии партия вакцины AstraZeneca, о которой сообщили местные СМИ, предназначалась для Бельгии, заявил правительственный дворец Киджи. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:21

2021-03-24T17:21

2021-03-24T17:21

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коронавирус covid-19

лацио

марио драги

здоровье - общество

astrazeneca

еврокомиссия

валдис домбровскис

великобритания

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РИМ, 24 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Проверяемая властями Италии партия вакцины AstraZeneca, о которой сообщили местные СМИ, предназначалась для Бельгии, заявил правительственный дворец Киджи.Ранее в среду итальянская газета la Stampa сообщила, что компания AstraZeneca хранит в столичной области Лацио 29 миллионов доз вакцины, предназначавшихся для Великобритании. Их экспорт был якобы заблокирован Брюсселем из-за отсутствия соответствующего разрешения."В субботу Европейская комиссия попросила премьер-министра (Марио Драги) проверить несколько партий вакцин на предприятии в Ананьи. Премьер-министр проинформировал министра здравоохранения Роберто Сперанцу, который направил проверку, которая проводилась с субботы по воскресенье карабинерами NAS (подразделения по охране здоровья - ред). Было установлено, что проинспектированные партии предназначались для Бельгии. Все исходящие партии подвергаются проверке карабинеров NAS", - заявили в правительстве Италии.Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции заявил, что комментировать ситуации со "спрятанной", как ее назвали итальянские журналисты, партией должна сама компания Astrazeneca.

https://ria.ru/20210324/astrazeneca-1602676992.html

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коронавирус covid-19, лацио, марио драги, здоровье - общество, astrazeneca , еврокомиссия, валдис домбровскис, великобритания, италия, в мире