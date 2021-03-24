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https://ria.ru/20210324/vaktsina-1602679112.html
В Италии опровергли сообщения о "спрятанной" партии вакцины для Британии
В Италии опровергли сообщения о "спрятанной" партии вакцины для Британии
Проверяемая властями Италии партия вакцины AstraZeneca, о которой сообщили местные СМИ, предназначалась для Бельгии, заявил правительственный дворец Киджи. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T17:21
2021-03-24T17:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
лацио
марио драги
здоровье - общество
astrazeneca
еврокомиссия
валдис домбровскис
великобритания
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РИМ, 24 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Проверяемая властями Италии партия вакцины AstraZeneca, о которой сообщили местные СМИ, предназначалась для Бельгии, заявил правительственный дворец Киджи.Ранее в среду итальянская газета la Stampa сообщила, что компания AstraZeneca хранит в столичной области Лацио 29 миллионов доз вакцины, предназначавшихся для Великобритании. Их экспорт был якобы заблокирован Брюсселем из-за отсутствия соответствующего разрешения."В субботу Европейская комиссия попросила премьер-министра (Марио Драги) проверить несколько партий вакцин на предприятии в Ананьи. Премьер-министр проинформировал министра здравоохранения Роберто Сперанцу, который направил проверку, которая проводилась с субботы по воскресенье карабинерами NAS (подразделения по охране здоровья - ред). Было установлено, что проинспектированные партии предназначались для Бельгии. Все исходящие партии подвергаются проверке карабинеров NAS", - заявили в правительстве Италии.Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции заявил, что комментировать ситуации со "спрятанной", как ее назвали итальянские журналисты, партией должна сама компания Astrazeneca.
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коронавирус covid-19, лацио, марио драги, здоровье - общество, astrazeneca , еврокомиссия, валдис домбровскис, великобритания, италия, в мире

В Италии опровергли сообщения о "спрятанной" партии вакцины для Британии

17:21 24.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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РИМ, 24 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Проверяемая властями Италии партия вакцины AstraZeneca, о которой сообщили местные СМИ, предназначалась для Бельгии, заявил правительственный дворец Киджи.
Ранее в среду итальянская газета la Stampa сообщила, что компания AstraZeneca хранит в столичной области Лацио 29 миллионов доз вакцины, предназначавшихся для Великобритании. Их экспорт был якобы заблокирован Брюсселем из-за отсутствия соответствующего разрешения.
"В субботу Европейская комиссия попросила премьер-министра (Марио Драги) проверить несколько партий вакцин на предприятии в Ананьи. Премьер-министр проинформировал министра здравоохранения Роберто Сперанцу, который направил проверку, которая проводилась с субботы по воскресенье карабинерами NAS (подразделения по охране здоровья - ред). Было установлено, что проинспектированные партии предназначались для Бельгии. Все исходящие партии подвергаются проверке карабинеров NAS", - заявили в правительстве Италии.
Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции заявил, что комментировать ситуации со "спрятанной", как ее назвали итальянские журналисты, партией должна сама компания Astrazeneca.
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЛациоМарио ДрагиЗдоровье - ОбществоAstraZenecaЕврокомиссияВалдис ДомбровскисВеликобританияИталияВ мире
 
 
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