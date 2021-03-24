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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210324/vaktsina-1602633707.html
В Норвегии оценили возможность закупки "Спутника V"
В Норвегии оценили возможность закупки "Спутника V"
Норвегия может закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в случае одобрения препарата в Евросоюзе, сообщила в среду премьер-министр Норвегии Эрна... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T13:49
2021-03-24T13:50
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
the lancet
евросоюз
норвегия
в мире
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МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Норвегия может закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в случае одобрения препарата в Евросоюзе, сообщила в среду премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая в парламенте страны."Мы открыты к тому, чтобы купить российскую вакцину, если она доступна, если у нас есть к ней доверие и мы можем закупить ее совместно с ЕС. Но мы не готовы покупать вакцины, которые не получили одобрения в ЕС", - сказала Сульберг, слова которой приводит телекомпания NRK.Она уточнила, что власти Норвегии не связывались с российской стороной по поводу покупки вакцины, однако едва ли "Спутник V" будет доступен раньше июня – к этому сроку власти страны надеются уже достичь высокого уровня вакцинации.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, the lancet, евросоюз, норвегия, в мире

В Норвегии оценили возможность закупки "Спутника V"

13:49 24.03.2021 (обновлено: 13:50 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Норвегия может закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в случае одобрения препарата в Евросоюзе, сообщила в среду премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая в парламенте страны.
"Мы открыты к тому, чтобы купить российскую вакцину, если она доступна, если у нас есть к ней доверие и мы можем закупить ее совместно с ЕС. Но мы не готовы покупать вакцины, которые не получили одобрения в ЕС", - сказала Сульберг, слова которой приводит телекомпания NRK.
Она уточнила, что власти Норвегии не связывались с российской стороной по поводу покупки вакцины, однако едва ли "Спутник V" будет доступен раньше июня – к этому сроку власти страны надеются уже достичь высокого уровня вакцинации.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыThe LancetЕвросоюзНорвегияВ мире
 
 
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