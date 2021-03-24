https://ria.ru/20210324/vaktsina-1602633707.html

В Норвегии оценили возможность закупки "Спутника V"

В Норвегии оценили возможность закупки "Спутника V"

Норвегия может закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в случае одобрения препарата в Евросоюзе, сообщила в среду премьер-министр Норвегии Эрна... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T13:49

2021-03-24T13:49

2021-03-24T13:50

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МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Норвегия может закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в случае одобрения препарата в Евросоюзе, сообщила в среду премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая в парламенте страны."Мы открыты к тому, чтобы купить российскую вакцину, если она доступна, если у нас есть к ней доверие и мы можем закупить ее совместно с ЕС. Но мы не готовы покупать вакцины, которые не получили одобрения в ЕС", - сказала Сульберг, слова которой приводит телекомпания NRK.Она уточнила, что власти Норвегии не связывались с российской стороной по поводу покупки вакцины, однако едва ли "Спутник V" будет доступен раньше июня – к этому сроку власти страны надеются уже достичь высокого уровня вакцинации.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

норвегия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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