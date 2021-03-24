https://ria.ru/20210324/vaktsina-1602565665.html

На Украине после прививки от коронавируса умерла военнослужащая

На Украине после прививки от коронавируса умерла военнослужащая

Военная умерла в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса, сообщило командование медицинских сил ВС Украины в Facebook во вторник. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T00:10

2021-03-24T00:10

2021-03-24T00:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

вооруженные силы украины

одесская область

украина

в мире

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КИЕВ, 24 мар - РИА Новости. Военная умерла в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса, сообщило командование медицинских сил ВС Украины в Facebook во вторник.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. На следующий день на Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиты уже 121 929 человек. Вакцина Oxford/AstraZeneca пока единственная, которой проводится вакцинация на УкраинеОтмечается, что утром вторника военная не жаловалась на здоровье. "Из анамнеза - она страдала гипертонической болезнью", - говорится в сообщении.Во вторник глава минздрава сообщил, что на Украине выявлено 1 565 732 случая COVID-19, зафиксирован 30 431 летальный случай, выздоровели 1 268 886 человек.

https://ria.ru/20210323/astrazeneca-1602470610.html

одесская область

украина

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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, одесская область, украина, в мире