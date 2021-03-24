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На Украине после прививки от коронавируса умерла военнослужащая
На Украине после прививки от коронавируса умерла военнослужащая
Военная умерла в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса, сообщило командование медицинских сил ВС Украины в Facebook во вторник. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T00:10
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вооруженные силы украины
одесская область
украина
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КИЕВ, 24 мар - РИА Новости. Военная умерла в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса, сообщило командование медицинских сил ВС Украины в Facebook во вторник.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. На следующий день на Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиты уже 121 929 человек. Вакцина Oxford/AstraZeneca пока единственная, которой проводится вакцинация на УкраинеОтмечается, что утром вторника военная не жаловалась на здоровье. "Из анамнеза - она страдала гипертонической болезнью", - говорится в сообщении.Во вторник глава минздрава сообщил, что на Украине выявлено 1 565 732 случая COVID-19, зафиксирован 30 431 летальный случай, выздоровели 1 268 886 человек.
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, одесская область, украина, в мире

На Украине после прививки от коронавируса умерла военнослужащая

00:10 24.03.2021 (обновлено: 00:32 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
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КИЕВ, 24 мар - РИА Новости. Военная умерла в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса, сообщило командование медицинских сил ВС Украины в Facebook во вторник.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. На следующий день на Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиты уже 121 929 человек. Вакцина Oxford/AstraZeneca пока единственная, которой проводится вакцинация на Украине
"Сегодня в Одесской области за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащая военной службы по контракту… Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению не имели успеха… Военнослужащая 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что утром вторника военная не жаловалась на здоровье. "Из анамнеза - она страдала гипертонической болезнью", - говорится в сообщении.
Во вторник глава минздрава сообщил, что на Украине выявлено 1 565 732 случая COVID-19, зафиксирован 30 431 летальный случай, выздоровели 1 268 886 человек.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныОдесская областьУкраинаВ мире
 
 
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