https://ria.ru/20210324/uglerody-1602614350.html

Китай ускоряется на пути к углеродной нейтральности

Китай ускоряется на пути к углеродной нейтральности

Китай ускоряет движение по пути к достижению углеродной нейтральности. Напомним, что КНР поставила задачу пройти пик выброса парниковых газов к 2030 году и... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T12:40

2021-03-24T12:40

2021-03-24T12:40

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МОСКВА, 24 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай ускоряет движение по пути к достижению углеродной нейтральности. Напомним, что КНР поставила задачу пройти пик выброса парниковых газов к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В марте лишь за одну неделю Госкомитет КНР по делам реформ и развития провел сразу три симпозиума, посвященных выполнению этих задач.Уже формируются профильные задачи по секторам. "Проект ускоренного прохождения углеродного пика и достижения углеродной нейтральности уже представлен Госкомитету КНР по делам реформ и развития. Мы ожидаем соответствующих решений в ближайшее время", - отметили, в частности, во всекитайской ассоциации производителей цемента, которая разработала "технологическую дорожную карту" по сокращению эмиссии парниковых газов.Сталелитейная промышленность Китая может пройти пик выбросов углерода в 2025 году и стать первой отраслью в стране, выполнившей эту задачу. По словам инсайдеров, в сталелитейной отрасли приступили к разработке плана, согласно которому отрасль сократит выбросы углерода на 30% к 2030 году, а к 2060 году выполнит конечную цель углеродной нейтральности.Глава Народного банка Китая И Ган на днях на Форуме высокого уровня по вопросам развития Китая сказал, что государственные средства могут обеспечить лишь очень небольшую часть финансирования для обеспечения задач прохождения углеродного пика и достижения углеродной нейтральности, остальная часть должна быть привлечена рынком. По оценкам экспертов, Китаю потребуется инвестировать более 100 триллионов юаней (15,5 триллиона долларов) в достижение углеродной нейтральности. По словам зампредседателя экспертного совета по изменению климата Хэ Цзянькуня, в период 2020-2050 гг. КНР необходимо выделить на цели достижения углеродной нейтральности от 100 триллионов юаней до 138 триллионов юаней, или порядка 2%-2,5% от национального ВВП ежегодно.

https://ria.ru/20210324/zerno-1602607346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии, экономика