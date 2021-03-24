ФАС оценила ситуацию с ценами на топливо
12:06 24.03.2021 (обновлено: 13:03 24.03.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на одной из АЗС сети ЕКА в Москве
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит предпосылок для значительного роста цен на топливо на заправках, сообщил замглавы службы Виталий Королев.
"У нас полный мониторинг, и мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как говорят коллеги, был. <...> Более того, те механизмы, которые они называют отрицательными, мы их оцениваем (и в правительстве оценивают) как меры, которые могут стабилизировать рынок нефтепродуктов", — сказал Королев в кулуарах форума "Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях".
По его словам, ФАС изучает ситуацию во всех регионах и еженедельно отчитывается перед кабмином.
Независимый топливный союз (НТС) ранее попросил премьер-министра Михаила Мишустина принять меры для стабилизации ситуации на рынке. Бизнес предлагает снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, отменить демпфер и увеличить нормативы продаж нефтепродуктов на бирже. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14 процентов, предупредили в НТС.
Демпфер — рыночный механизм сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке, по которому государство, если экспортная цена бензина выше условной внутрироссийской, компенсирует нефтяникам разницу, а если наоборот — компании делятся с государством частью сверхприбыли от продаж внутри страны.
В Минэнерго, в свою очередь, заявили, что обсуждать отмену демпфера нельзя, так как это лишит рынок защитного механизма. Замглавы ведомства Павел Сорокин напомнил, что с 1 мая выплаты нефтяникам по демпферу увеличат, также вырастут нормативы продаж на бирже.