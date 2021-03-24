Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/toplivo-1602610266.html
ФАС оценила ситуацию с ценами на топливо
ФАС оценила ситуацию с ценами на топливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит предпосылок для значительного роста цен на топливо на заправках, сообщил замглавы службы Виталий... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T12:06
2021-03-24T13:03
независимый топливный союз (нтс)
виталий королев
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601471762_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_285089a483463f27f4a22cca87acca87.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит предпосылок для значительного роста цен на топливо на заправках, сообщил замглавы службы Виталий Королев."У нас полный мониторинг, и мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как говорят коллеги, был. &lt;...&gt; Более того, те механизмы, которые они называют отрицательными, мы их оцениваем (и в правительстве оценивают) как меры, которые могут стабилизировать рынок нефтепродуктов", — сказал Королев в кулуарах форума "Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях".По его словам, ФАС изучает ситуацию во всех регионах и еженедельно отчитывается перед кабмином.Независимый топливный союз (НТС) ранее попросил премьер-министра Михаила Мишустина принять меры для стабилизации ситуации на рынке. Бизнес предлагает снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, отменить демпфер и увеличить нормативы продаж нефтепродуктов на бирже. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14 процентов, предупредили в НТС.Демпфер — рыночный механизм сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке, по которому государство, если экспортная цена бензина выше условной внутрироссийской, компенсирует нефтяникам разницу, а если наоборот — компании делятся с государством частью сверхприбыли от продаж внутри страны.В Минэнерго, в свою очередь, заявили, что обсуждать отмену демпфера нельзя, так как это лишит рынок защитного механизма. Замглавы ведомства Павел Сорокин напомнил, что с 1 мая выплаты нефтяникам по демпферу увеличат, также вырастут нормативы продаж на бирже.
https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html
https://ria.ru/20210323/benzin-1602503983.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601471762_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d4a71139bd1cedc4eb7c93fe5767b06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
независимый топливный союз (нтс), виталий королев, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

ФАС оценила ситуацию с ценами на топливо

12:06 24.03.2021 (обновлено: 13:03 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на одной из АЗС сети ЕКА в Москве
Топливные пистолеты на одной из АЗС сети ЕКА в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит предпосылок для значительного роста цен на топливо на заправках, сообщил замглавы службы Виталий Королев.
"У нас полный мониторинг, и мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как говорят коллеги, был. <...> Более того, те механизмы, которые они называют отрицательными, мы их оцениваем (и в правительстве оценивают) как меры, которые могут стабилизировать рынок нефтепродуктов", — сказал Королев в кулуарах форума "Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях".
Заправщик заправляет автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
02:14
Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
По его словам, ФАС изучает ситуацию во всех регионах и еженедельно отчитывается перед кабмином.
Независимый топливный союз (НТС) ранее попросил премьер-министра Михаила Мишустина принять меры для стабилизации ситуации на рынке. Бизнес предлагает снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, отменить демпфер и увеличить нормативы продаж нефтепродуктов на бирже. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14 процентов, предупредили в НТС.
Демпфер — рыночный механизм сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке, по которому государство, если экспортная цена бензина выше условной внутрироссийской, компенсирует нефтяникам разницу, а если наоборот — компании делятся с государством частью сверхприбыли от продаж внутри страны.
В Минэнерго, в свою очередь, заявили, что обсуждать отмену демпфера нельзя, так как это лишит рынок защитного механизма. Замглавы ведомства Павел Сорокин напомнил, что с 1 мая выплаты нефтяникам по демпферу увеличат, также вырастут нормативы продаж на бирже.
Топливные пистолеты на одной из АЗС сети ЕКА в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 16:13
Эсеры предложили ограничить рост розничных цен на бензин и авиакеросин
 
Независимый топливный союз (НТС)Виталий КоролевМихаил МишустинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Австралийцев предупредили о нашествии смертельно опасных пауков
13:10Официальный курс евро на четверг вырос на 28 копеек
13:07В Кремле прокомментировали идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
12:59На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело
12:59Intel обещает совершенно новые процессоры для компьютеров в 2023 году
12:50Найденную в Подмосковье истощенную девочку доставили в больницу
12:47В Кремле прокомментировали инвестиции РФПИ в Telegram
12:46В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева
12:40Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
12:38На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров
12:37Госдума приняла законопроект о президентских сроках
12:35Путин поздравил президента Греции с Днем независимости
12:32В Росгвардии создали военно-политическое управление
12:31Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
12:28ЦБ не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых банкнот
12:25Путин пообщается с губернатором Новгородской области
12:23В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
12:22Берлускони вновь госпитализировали
12:22В Кремле раскрыли подробности вакцинации Путина от коронавируса
12:21Путин пожелал Асаду скорейшего выздоровления после COVID-19
Лента новостейМолния