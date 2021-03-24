https://ria.ru/20210324/toplivo-1602610266.html

ФАС оценила ситуацию с ценами на топливо

ФАС оценила ситуацию с ценами на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит предпосылок для значительного роста цен на топливо на заправках, сообщил замглавы службы Виталий... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T12:06

2021-03-24T12:06

2021-03-24T13:03

независимый топливный союз (нтс)

виталий королев

михаил мишустин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит предпосылок для значительного роста цен на топливо на заправках, сообщил замглавы службы Виталий Королев."У нас полный мониторинг, и мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как говорят коллеги, был. <...> Более того, те механизмы, которые они называют отрицательными, мы их оцениваем (и в правительстве оценивают) как меры, которые могут стабилизировать рынок нефтепродуктов", — сказал Королев в кулуарах форума "Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях".По его словам, ФАС изучает ситуацию во всех регионах и еженедельно отчитывается перед кабмином.Независимый топливный союз (НТС) ранее попросил премьер-министра Михаила Мишустина принять меры для стабилизации ситуации на рынке. Бизнес предлагает снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, отменить демпфер и увеличить нормативы продаж нефтепродуктов на бирже. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14 процентов, предупредили в НТС.Демпфер — рыночный механизм сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке, по которому государство, если экспортная цена бензина выше условной внутрироссийской, компенсирует нефтяникам разницу, а если наоборот — компании делятся с государством частью сверхприбыли от продаж внутри страны.В Минэнерго, в свою очередь, заявили, что обсуждать отмену демпфера нельзя, так как это лишит рынок защитного механизма. Замглавы ведомства Павел Сорокин напомнил, что с 1 мая выплаты нефтяникам по демпферу увеличат, также вырастут нормативы продаж на бирже.

https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html

https://ria.ru/20210323/benzin-1602503983.html

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независимый топливный союз (нтс), виталий королев, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика