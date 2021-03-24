https://ria.ru/20210324/tekhnologii-1602652165.html

Фрадков: ПСБ намерен вложить 1 млрд рублей в сферу высоких технологий

Фрадков: ПСБ намерен вложить 1 млрд рублей в сферу высоких технологий

ПСБ планирует инвестировать порядка одного миллиарда рублей в сферу высоких технологий на стадии формирования и масштабирования инновационных производств, а... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T15:23

2021-03-24T15:23

2021-03-24T15:23

банк псб

петр фрадков

промсвязьбанк

москва

технологии

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155332/63/1553326365_0:211:2558:1650_1920x0_80_0_0_010182fcafcd308a5d2aa4d87bb14c5e.jpg

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. ПСБ планирует инвестировать порядка одного миллиарда рублей в сферу высоких технологий на стадии формирования и масштабирования инновационных производств, а также их последующего вывода на массовый выпуск продукции, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков."ПСБ входит в список стратегических предприятий России, и одной из наших важнейших целей является поддержка развития российской промышленности и предприятий ОПК, в том числе в проектах по разработке высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Мы готовы инвестировать в подобного рода проекты даже на самой ранней стадии реализации, чего практически не могут делать другие банки. Для этого совместно с Минобороны РФ мы создали специальный инвестиционный фонд на базе технополиса ЭРА. На первом этапе в ближайшие полгода мы планируем инвестировать порядка одного миллиарда рублей в проекты компаний - резидентов фонда и сейчас рассматриваем первые сделки", - сказал Фрадков, выступая на проходящем в Москве XVI Всероссийском Форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ". Кроме того, по словам Фрадкова, являющегося также членом бюро центрального совета ООО "СоюзМаш России", куратором Чувашского регионального отделения ООО "СоюзМаш России", банк продолжает внедрять цифровые решения, разрабатывать специализированные кредитные продукты и гарантии на максимально привлекательных условиях, чтобы обеспечивать эффективное сопровождение расчетов по госконтрактам на закупку продукции отечественных производителей. По информации пресс-службы банка, в первый день работы форума ПСБ заключил ряд стратегических соглашений с предприятиями МСБ-участниками госзакупок. Так, Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов в присутствии Петра Фрадкова подписал соглашения о сотрудничестве с компаниями ООО "Магистраль-Строй-Инвест", ООО "Мелитек" и ООО НПП "Спецкабель", которые предусматривают партнерство не только в рамках госзаказа, но также по зарплатным проектам, расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию и другим вопросам банковского обслуживания.

https://ria.ru/20210322/ipoteka-1602373843.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, петр фрадков, промсвязьбанк, москва, технологии, новости компаний - экономика