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Во Владивостоке ищут школьников, забравшихся на памятник героям ВОВ
Во Владивостоке ищут школьников, забравшихся на памятник героям ВОВ
Полиция разыскивает во Владивостоке подростков, которые забрались на стелу морякам-тихоокеанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, проводится... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:27
2021-03-24T16:27
2021-03-24T16:29
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Полиция разыскивает во Владивостоке подростков, которые забрались на стелу морякам-тихоокеанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.В среду в социальных сетях был распространен видеоролик, вызвавший общественный резонанс. На кадрах видно, что несколько подростков забрались на стелу, один из них сидит сверху на памятном знаке, свесив ноги.По информации автора видео, подростки лазили по барельефу, плевались с высоты памятника, не реагировали на замечания прохожих. Кадры вызвали негодование у пользователей соцсетей."Проверяется информация, распространенная в соцсетях о том, что подростки забрались на стелу морякам-тихоокеанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленную в Первореченском районе Владивостока. Сотрудники городского отдела МВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности несовершеннолетних", - сообщил собеседник агентства, добавив, что по результатам проверки "будет принято решение в соответствии с законодательством РФ".Памятный знак, установленный на улице Вострецова во Владивостоке, представляет собой бетонную плиту-барельеф. В центре композиционной группы несколько фигур - собирательный образ моряков Тихоокеанского флота, погибших в годы войны. Слева вверху, под изображением звезды Героя Советского Союза, высечены слова: "Воинам-тихоокеанцам флотского экипажа, геройски погибшим за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945".
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владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости.
Полиция разыскивает во Владивостоке
подростков, которые забрались на стелу морякам-тихоокеанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
В среду в социальных сетях был распространен видеоролик, вызвавший общественный резонанс. На кадрах видно, что несколько подростков забрались на стелу, один из них сидит сверху на памятном знаке, свесив ноги.
По информации автора видео, подростки лазили по барельефу, плевались с высоты памятника, не реагировали на замечания прохожих. Кадры вызвали негодование у пользователей соцсетей.
"Проверяется информация, распространенная в соцсетях о том, что подростки забрались на стелу морякам-тихоокеанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленную в Первореченском районе Владивостока. Сотрудники городского отдела МВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности несовершеннолетних", - сообщил собеседник агентства, добавив, что по результатам проверки "будет принято решение в соответствии с законодательством РФ".
Памятный знак, установленный на улице Вострецова во Владивостоке, представляет собой бетонную плиту-барельеф. В центре композиционной группы несколько фигур - собирательный образ моряков Тихоокеанского флота, погибших в годы войны. Слева вверху, под изображением звезды Героя Советского Союза, высечены слова: "Воинам-тихоокеанцам флотского экипажа, геройски погибшим за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945".