https://ria.ru/20210324/sotrudnichestvo-1602664624.html

Руденя: Тверская область готова развивать сотрудничество с Ираном

Руденя: Тверская область готова развивать сотрудничество с Ираном

Тверская область заинтересована в сотрудничестве с Республикой Иран по самым разным направлениям, заявил губернатор области Игорь Руденя на встрече с послом... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:24

2021-03-24T16:24

2021-03-24T16:24

тверская область

игорь руденя

тверская область

иран

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602664806_0:69:2000:1195_1920x0_80_0_0_e76f33c64859efadfc4a8e1949b5654d.jpg

ТВЕРЬ, 24 мар – РИА Новости. Тверская область заинтересована в сотрудничестве с Республикой Иран по самым разным направлениям, заявил губернатор области Игорь Руденя на встрече с послом Ирана в России Каземом Джалали.В свою очередь дипломат сообщил, что Иран планирует установить побратимские отношение с Тверской областью.По сообщению пресс-службы правительства Тверской области, одним из направлений сотрудничества с Ираном обозначен экспорт продукции деревообработки. Предприятия Тверской области производят и поставляют на рынки различные виды современного бруса, строительные материалы из древесины высокого качества. Еще одно направление – поставка оборудования для нефтегазодобычи и нефтепереработки. В Верхневолжье ведутся научные исследования в этой сфере, разрабатывается современная аппаратура и оборудование. Регион также готов поставлять технику для пищевой промышленности. В 2020 году внешнеторговый оборот Тверской области с Ираном вырос более чем вдвое.

https://ria.ru/20210220/gospodderzhka-1598355450.html

тверская область

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, тверская область, иран, экономика