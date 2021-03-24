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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210324/sotrudnichestvo-1602664624.html
Руденя: Тверская область готова развивать сотрудничество с Ираном
Руденя: Тверская область готова развивать сотрудничество с Ираном
Тверская область заинтересована в сотрудничестве с Республикой Иран по самым разным направлениям, заявил губернатор области Игорь Руденя на встрече с послом... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:24
2021-03-24T16:24
тверская область
игорь руденя
тверская область
иран
экономика
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ТВЕРЬ, 24 мар – РИА Новости. Тверская область заинтересована в сотрудничестве с Республикой Иран по самым разным направлениям, заявил губернатор области Игорь Руденя на встрече с послом Ирана в России Каземом Джалали.В свою очередь дипломат сообщил, что Иран планирует установить побратимские отношение с Тверской областью.По сообщению пресс-службы правительства Тверской области, одним из направлений сотрудничества с Ираном обозначен экспорт продукции деревообработки. Предприятия Тверской области производят и поставляют на рынки различные виды современного бруса, строительные материалы из древесины высокого качества. Еще одно направление – поставка оборудования для нефтегазодобычи и нефтепереработки. В Верхневолжье ведутся научные исследования в этой сфере, разрабатывается современная аппаратура и оборудование. Регион также готов поставлять технику для пищевой промышленности. В 2020 году внешнеторговый оборот Тверской области с Ираном вырос более чем вдвое.
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игорь руденя, тверская область, иран, экономика

Руденя: Тверская область готова развивать сотрудничество с Ираном

16:24 24.03.2021
 
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с послом Ирана в России Каземом Джалали
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с послом Ирана в России Каземом Джалали - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 24 мар – РИА Новости. Тверская область заинтересована в сотрудничестве с Республикой Иран по самым разным направлениям, заявил губернатор области Игорь Руденя на встрече с послом Ирана в России Каземом Джалали.
"Мы активно развиваем региональную промышленность, средний и малый бизнес. Одна из задач в экономике – привлечение частных инвестиций. Успешным примером является региональная компания "Светотехника". Ее экспортный потенциал может быть реализован совместно с Республикой Иран. И это не просто поставки, а создание производства в Иране. Также можем реализовать совместные проекты в машиностроении, нефтегазовой, лесной промышленности, сельском хозяйстве. Укреплению экономических связей будет способствовать сотрудничество в сфере культуры", – сказал глава региона журналистам по итогам встречи.
В свою очередь дипломат сообщил, что Иран планирует установить побратимские отношение с Тверской областью.
По сообщению пресс-службы правительства Тверской области, одним из направлений сотрудничества с Ираном обозначен экспорт продукции деревообработки. Предприятия Тверской области производят и поставляют на рынки различные виды современного бруса, строительные материалы из древесины высокого качества. Еще одно направление – поставка оборудования для нефтегазодобычи и нефтепереработки. В Верхневолжье ведутся научные исследования в этой сфере, разрабатывается современная аппаратура и оборудование. Регион также готов поставлять технику для пищевой промышленности.
В 2020 году внешнеторговый оборот Тверской области с Ираном вырос более чем вдвое.
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