https://ria.ru/20210324/shkoly-1602680674.html

Путин подписал закон о регулировании деятельности детских школ искусств

Путин подписал закон о регулировании деятельности детских школ искусств

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности детских школ искусств, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:26

2021-03-24T17:26

2021-03-24T17:26

культура

новости культуры

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40450/04/404500405_0:129:3096:1871_1920x0_80_0_0_366b9b48d91619e5abc0d9229bb5f641.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности детских школ искусств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законопроект был внесен в ГД президентом Владимиром Путиным в начале декабря 2020 года, изменения предлагаются в закон "Об образовании".Закон содержит положения, направленные на повышение устойчивости существующей системы. В частности, предусматриваются особенности регулирования деятельности образовательных организаций допобразования детей - детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.В законе определены виды детских школ искусств, в том числе "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа" и другие виды школ.Кроме того, результаты обучения в детской школе искусств будут учитываться при приеме в профильные училища и вузы. Это направлено на приоритетный прием на обучение по этим образовательным программам наиболее одаренных поступающих.Также по закону за порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств будет отвечать министерство культуры по согласованию с министерством просвещения. Кроме того, Минкультуры будет определять контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств за счет федерального бюджета."Не муниципалитеты, а региональные министерства культуры будут отвечать за финансирование, оснащение и кадровый состав таких школ. Изменится и принцип отбора кандидатов в творческие училища. Главным критерием будет талант, а не результаты ЕГЭ. Это будет способствовать сохранению традиционного для нашей страны качественного классического образования в области искусств", - комментировал ранее закон председатель Госдумы Вячеслав Володин.

https://realty.ria.ru/20200817/1575883899.html

https://ria.ru/20191104/1560290160.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин