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Путин подписал закон о регулировании деятельности детских школ искусств
Путин подписал закон о регулировании деятельности детских школ искусств
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности детских школ искусств, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T17:26
2021-03-24T17:26
2021-03-24T17:26
культура
новости культуры
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности детских школ искусств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законопроект был внесен в ГД президентом Владимиром Путиным в начале декабря 2020 года, изменения предлагаются в закон "Об образовании".Закон содержит положения, направленные на повышение устойчивости существующей системы. В частности, предусматриваются особенности регулирования деятельности образовательных организаций допобразования детей - детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.В законе определены виды детских школ искусств, в том числе "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа" и другие виды школ.Кроме того, результаты обучения в детской школе искусств будут учитываться при приеме в профильные училища и вузы. Это направлено на приоритетный прием на обучение по этим образовательным программам наиболее одаренных поступающих.Также по закону за порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств будет отвечать министерство культуры по согласованию с министерством просвещения. Кроме того, Минкультуры будет определять контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств за счет федерального бюджета."Не муниципалитеты, а региональные министерства культуры будут отвечать за финансирование, оснащение и кадровый состав таких школ. Изменится и принцип отбора кандидатов в творческие училища. Главным критерием будет талант, а не результаты ЕГЭ. Это будет способствовать сохранению традиционного для нашей страны качественного классического образования в области искусств", - комментировал ранее закон председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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новости культуры, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности детских школ искусств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законопроект был внесен в ГД президентом Владимиром Путиным в начале декабря 2020 года, изменения предлагаются в закон "Об образовании".
Закон содержит положения, направленные на повышение устойчивости существующей системы. В частности, предусматриваются особенности регулирования деятельности образовательных организаций допобразования детей - детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.
В законе определены виды детских школ искусств, в том числе "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа" и другие виды школ.
Кроме того, результаты обучения в детской школе искусств будут учитываться при приеме в профильные училища и вузы. Это направлено на приоритетный прием на обучение по этим образовательным программам наиболее одаренных поступающих.
Также по закону за порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств будет отвечать министерство культуры по согласованию с министерством просвещения. Кроме того, Минкультуры будет определять контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств за счет федерального бюджета.
"Не муниципалитеты, а региональные министерства культуры будут отвечать за финансирование, оснащение и кадровый состав таких школ. Изменится и принцип отбора кандидатов в творческие училища. Главным критерием будет талант, а не результаты ЕГЭ. Это будет способствовать сохранению традиционного для нашей страны качественного классического образования в области искусств", - комментировал ранее закон председатель Госдумы Вячеслав Володин.