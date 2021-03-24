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Путин подписал закон о регулировании деятельности детских школ искусств
Путин подписал закон о регулировании деятельности детских школ искусств
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности детских школ искусств, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T17:26
2021-03-24T17:26
культура
новости культуры
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности детских школ искусств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законопроект был внесен в ГД президентом Владимиром Путиным в начале декабря 2020 года, изменения предлагаются в закон "Об образовании".Закон содержит положения, направленные на повышение устойчивости существующей системы. В частности, предусматриваются особенности регулирования деятельности образовательных организаций допобразования детей - детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.В законе определены виды детских школ искусств, в том числе "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа" и другие виды школ.Кроме того, результаты обучения в детской школе искусств будут учитываться при приеме в профильные училища и вузы. Это направлено на приоритетный прием на обучение по этим образовательным программам наиболее одаренных поступающих.Также по закону за порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств будет отвечать министерство культуры по согласованию с министерством просвещения. Кроме того, Минкультуры будет определять контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств за счет федерального бюджета."Не муниципалитеты, а региональные министерства культуры будут отвечать за финансирование, оснащение и кадровый состав таких школ. Изменится и принцип отбора кандидатов в творческие училища. Главным критерием будет талант, а не результаты ЕГЭ. Это будет способствовать сохранению традиционного для нашей страны качественного классического образования в области искусств", - комментировал ранее закон председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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новости культуры, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин

Путин подписал закон о регулировании деятельности детских школ искусств

17:26 24.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота детской музыкальной школы имени А. С. Аренского в Великом Новгороде
Работа детской музыкальной школы имени А. С. Аренского в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности детских школ искусств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законопроект был внесен в ГД президентом Владимиром Путиным в начале декабря 2020 года, изменения предлагаются в закон "Об образовании".
Закон содержит положения, направленные на повышение устойчивости существующей системы. В частности, предусматриваются особенности регулирования деятельности образовательных организаций допобразования детей - детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.
В законе определены виды детских школ искусств, в том числе "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа" и другие виды школ.
Кроме того, результаты обучения в детской школе искусств будут учитываться при приеме в профильные училища и вузы. Это направлено на приоритетный прием на обучение по этим образовательным программам наиболее одаренных поступающих.
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Также по закону за порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств будет отвечать министерство культуры по согласованию с министерством просвещения. Кроме того, Минкультуры будет определять контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств за счет федерального бюджета.
"Не муниципалитеты, а региональные министерства культуры будут отвечать за финансирование, оснащение и кадровый состав таких школ. Изменится и принцип отбора кандидатов в творческие училища. Главным критерием будет талант, а не результаты ЕГЭ. Это будет способствовать сохранению традиционного для нашей страны качественного классического образования в области искусств", - комментировал ранее закон председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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