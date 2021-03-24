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В Госдуме предложили создать единый закон о статусе многодетных семей
В Госдуме предложили создать единый закон о статусе многодетных семей
Депутат Госдумы Инга Юмашева предлагает создать единый федеральный закон о статусе многодетных семей и мерах их поддержки, а также законодательно закрепить меры РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:23
2021-03-24T14:23
республика башкортостан
госдума рф
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева предлагает создать единый федеральный закон о статусе многодетных семей и мерах их поддержки, а также законодательно закрепить меры помощи беременным и женщинам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации."Важно установить единый статус для многодетных семей в России, и сделать меры поддержки существенными и равными для всех семей без исключения. Мне в Республике Башкортостан приходится довольно часто сталкиваться с вопросами, связанными с поддержкой многодетных семей и вообще с решением их насущных вопросов, это вызывает неоднократную сложность, поскольку нет единого федерального закона о статусе многодетных и мерах поддержки многодетных. Такой закон нам нужен", - сказала Юмашева на общественных слушаниях по совершенствованию порядка награждения госнаградами РФ многодетных семей.Также, по ее словам, к вопросам семейной политики относится и помощь беременным женщинам, в отношении которых также необходима законодательная поддержка."Я считаю, что нам сегодня необходим закон о поддержке беременных женщин, женщин с детьми и женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Нам нужны сегодня кризисные центры для женщин, у которых непростая ситуация, которые находятся в моменте выбора - что им делать, сохранять ребенка или нет", - подчеркнула она.Юмашева сказала, что сейчас инициируется предложение в части дополнительных мер, направленных на поддержку беременных женщин, в виде материальных сертификатов, которые выдавались бы с момента постановки будущей матери на учет и до достижения ребенком полутора лет."Размер такого сертификата полтора МРОТ. Инициатива уже вызвала бурную поддержку в обществе, сейчас мы ее продолжаем обсуждать. И считаю, что нужно инициировать ее проработку в рамках как раз рабочей группы, которая будет создана в соответствии с поручением председателя (Госдумы РФ) Вячеслава Викторовича Володина", - отметила она.
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республика башкортостан, госдума рф, общество

В Госдуме предложили создать единый закон о статусе многодетных семей

14:23 24.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСемья в переходе терминала аэропорта Домодедово
Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева предлагает создать единый федеральный закон о статусе многодетных семей и мерах их поддержки, а также законодательно закрепить меры помощи беременным и женщинам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
"Важно установить единый статус для многодетных семей в России, и сделать меры поддержки существенными и равными для всех семей без исключения. Мне в Республике Башкортостан приходится довольно часто сталкиваться с вопросами, связанными с поддержкой многодетных семей и вообще с решением их насущных вопросов, это вызывает неоднократную сложность, поскольку нет единого федерального закона о статусе многодетных и мерах поддержки многодетных. Такой закон нам нужен", - сказала Юмашева на общественных слушаниях по совершенствованию порядка награждения госнаградами РФ многодетных семей.
Также, по ее словам, к вопросам семейной политики относится и помощь беременным женщинам, в отношении которых также необходима законодательная поддержка.
"Я считаю, что нам сегодня необходим закон о поддержке беременных женщин, женщин с детьми и женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Нам нужны сегодня кризисные центры для женщин, у которых непростая ситуация, которые находятся в моменте выбора - что им делать, сохранять ребенка или нет", - подчеркнула она.
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Юмашева сказала, что сейчас инициируется предложение в части дополнительных мер, направленных на поддержку беременных женщин, в виде материальных сертификатов, которые выдавались бы с момента постановки будущей матери на учет и до достижения ребенком полутора лет.
"Размер такого сертификата полтора МРОТ. Инициатива уже вызвала бурную поддержку в обществе, сейчас мы ее продолжаем обсуждать. И считаю, что нужно инициировать ее проработку в рамках как раз рабочей группы, которая будет создана в соответствии с поручением председателя (Госдумы РФ) Вячеслава Викторовича Володина", - отметила она.
 
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