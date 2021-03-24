https://ria.ru/20210324/semya-1602639765.html

В Госдуме предложили создать единый закон о статусе многодетных семей

В Госдуме предложили создать единый закон о статусе многодетных семей

Депутат Госдумы Инга Юмашева предлагает создать единый федеральный закон о статусе многодетных семей и мерах их поддержки, а также законодательно закрепить меры РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:23

2021-03-24T14:23

2021-03-24T14:23

республика башкортостан

госдума рф

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева предлагает создать единый федеральный закон о статусе многодетных семей и мерах их поддержки, а также законодательно закрепить меры помощи беременным и женщинам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации."Важно установить единый статус для многодетных семей в России, и сделать меры поддержки существенными и равными для всех семей без исключения. Мне в Республике Башкортостан приходится довольно часто сталкиваться с вопросами, связанными с поддержкой многодетных семей и вообще с решением их насущных вопросов, это вызывает неоднократную сложность, поскольку нет единого федерального закона о статусе многодетных и мерах поддержки многодетных. Такой закон нам нужен", - сказала Юмашева на общественных слушаниях по совершенствованию порядка награждения госнаградами РФ многодетных семей.Также, по ее словам, к вопросам семейной политики относится и помощь беременным женщинам, в отношении которых также необходима законодательная поддержка."Я считаю, что нам сегодня необходим закон о поддержке беременных женщин, женщин с детьми и женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Нам нужны сегодня кризисные центры для женщин, у которых непростая ситуация, которые находятся в моменте выбора - что им делать, сохранять ребенка или нет", - подчеркнула она.Юмашева сказала, что сейчас инициируется предложение в части дополнительных мер, направленных на поддержку беременных женщин, в виде материальных сертификатов, которые выдавались бы с момента постановки будущей матери на учет и до достижения ребенком полутора лет."Размер такого сертификата полтора МРОТ. Инициатива уже вызвала бурную поддержку в обществе, сейчас мы ее продолжаем обсуждать. И считаю, что нужно инициировать ее проработку в рамках как раз рабочей группы, которая будет создана в соответствии с поручением председателя (Госдумы РФ) Вячеслава Викторовича Володина", - отметила она.

https://ria.ru/20210320/otpusk-1602113681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, госдума рф, общество