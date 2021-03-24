https://ria.ru/20210324/russo-1602616185.html

Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо

Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо

Пресненский суд Москвы отказался изменить залог на заочный арест, а также экстрадировать из Франции племянника Тельмана Исмаилова Заура Мардасова - главного... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T12:31

2021-03-24T12:31

2021-03-24T12:31

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался изменить залог на заочный арест, а также экстрадировать из Франции племянника Тельмана Исмаилова Заура Мардасова - главного обвиняемого по делу о похищении певца Авраама Руссо, рассказал РИА Новости в среду адвокат потерпевшего Александр Костанянц."Судья отказала следователю в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения с залога на арест и экстрадировать отказалась, дело выделила в отдельное производство. Все, нет его в деле теперь", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что Мардасов находится во Франции и объясняет свою невозможность присутствовать в суде пандемией. При этом, по словам адвоката, что "рейсы "Аэрофлота" летают регулярно".По словам адвоката, сам Авраам Руссо прилетел из Нью-Йорка, чтобы дать показания в ходе процессе. Накануне в суде он пояснил обстоятельства дела: в частности, со слов адвоката, артист рассказал, что "Тельман Исмаилов хотел, чтоб он стал его рабом, чтобы отдавал ему деньги от концертов".Рассмотрение дела продолжится 26 апреля. Комментариями защиты Мардасова РИА Новости пока не располагает.Так как дело в отношении мужчины выделено в отдельное производство, на скамье подсудимых два фигуранта: Владимир Гусаков и Эльяр Дамиров. Им грозит до 12 лет заключения по обвинению в похищении человека.По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года, действуя в сговоре, заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал.Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.Впоследствии обвиняемые, по данным следствия, насильно отвезли артиста в особняк Исмаилова в подмосковной Апрелевке, пока тот не согласился выполнить все их требования.Певец Авраам Руссо является четырехкратным обладателем премии "Золотой граммофон". Считается, что именно Исмаилов пригласил певца в Москву, где его заметил продюсер Иосиф Пригожин. Сам бывший хозяин "Черкизона" находится в международном розыске.

https://ria.ru/20170906/1501928632.html

https://ria.ru/20190923/1559005362.html

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новости культуры, знаменитости, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов