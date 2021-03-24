https://ria.ru/20210324/rossiya-1602645466.html
В Совфеде оценили слова советника Байдена об отношениях с Россией
В Совфеде оценили слова советника Байдена об отношениях с Россией
Угрозы со стороны США в адрес России не останутся безответными, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:46
2021-03-24T14:46
2021-03-24T14:46
джейк салливан
владимир джабаров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
николай патрушев
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Угрозы со стороны США в адрес России не останутся безответными, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в отношениях России и США "предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются". Комментируя его слова секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что если США создадут "трудные дни" в отношениях с Россией, то будут нести ответственность за свои действия."Патрушев совершенно правильно сказал, если США хотят нам навязать "трудные времена", они за это будут отвечать", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, "безответными угрозы в адрес России не останутся".
https://ria.ru/20210323/klimkin-1602437060.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_1c2a7811175b941c4d99844882f8e1ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джейк салливан, владимир джабаров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), николай патрушев, сша, в мире