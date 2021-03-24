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В Совфеде оценили слова советника Байдена об отношениях с Россией
В Совфеде оценили слова советника Байдена об отношениях с Россией
Угрозы со стороны США в адрес России не останутся безответными, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:46
2021-03-24T14:46
джейк салливан
владимир джабаров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
николай патрушев
сша
в мире
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Угрозы со стороны США в адрес России не останутся безответными, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в отношениях России и США "предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются". Комментируя его слова секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что если США создадут "трудные дни" в отношениях с Россией, то будут нести ответственность за свои действия."Патрушев совершенно правильно сказал, если США хотят нам навязать "трудные времена", они за это будут отвечать", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, "безответными угрозы в адрес России не останутся".
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джейк салливан, владимир джабаров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), николай патрушев, сша, в мире

В Совфеде оценили слова советника Байдена об отношениях с Россией

14:46 24.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Угрозы со стороны США в адрес России не останутся безответными, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в отношениях России и США "предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются". Комментируя его слова секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что если США создадут "трудные дни" в отношениях с Россией, то будут нести ответственность за свои действия.
"Патрушев совершенно правильно сказал, если США хотят нам навязать "трудные времена", они за это будут отвечать", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, "безответными угрозы в адрес России не останутся".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 10:54
Климкин рассказал, почему Украине невыгодна вражда между Россией и США
 
Джейк СалливанВладимир ДжабаровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Николай ПатрушевСШАВ мире
 
 
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