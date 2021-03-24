https://ria.ru/20210324/rossiya-1602645466.html

В Совфеде оценили слова советника Байдена об отношениях с Россией

В Совфеде оценили слова советника Байдена об отношениях с Россией

Угрозы со стороны США в адрес России не останутся безответными, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:46

2021-03-24T14:46

2021-03-24T14:46

джейк салливан

владимир джабаров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

николай патрушев

сша

в мире

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Угрозы со стороны США в адрес России не останутся безответными, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в отношениях России и США "предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются". Комментируя его слова секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что если США создадут "трудные дни" в отношениях с Россией, то будут нести ответственность за свои действия."Патрушев совершенно правильно сказал, если США хотят нам навязать "трудные времена", они за это будут отвечать", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, "безответными угрозы в адрес России не останутся".

https://ria.ru/20210323/klimkin-1602437060.html

сша

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джейк салливан, владимир джабаров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), николай патрушев, сша, в мире