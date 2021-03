https://ria.ru/20210324/rose-1602460424.html

Вокалистка Blackpink попала в хит-парад Billboard Hot 100

2021-03-24T02:36

2021-03-24T02:36

2021-03-24T02:59

сша

billboard (журнал)

культура

музыка

новости культуры

южная корея

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602461455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_abd5d2ea9e444a59a41c6344098dcf78.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Главная вокалистка южнокорейской группы Blackpink Розэ (Розанна Пак) попала в престижный хит-парад Billboard Hot 100 со своим дебютным сольным синглом "On The Ground", представленным 12 марта, сообщает NME. По информации издания, недавно песня заняла 70-е место в чарте, который отслеживает самые популярные треки в США. Это сделало 24-летнюю артистку второй в мире сольной исполнительницей K-pop, которая когда-либо попадала в этот рейтинг (Первой была певица CL из группы 2NE1, которую включили в хит-парад в 2016-м году. — Прим. ред.).Сингл "On The Ground" также попал еще в два чарта Billboard. Речь о Billboard Global 200 и Billboard Global Excl. Розэ более известна своей работой в составе Blackpink — самой успешной женской K-pop группы. Участницы коллектива в течение нескольких лет наращивают фанатскую базу и в 2020-м году добрались до США, где стали безумно популярными. Их дебютный студийный альбом "The Album" занял второе место в Billboard 200.В прошлом году Blackpink также не раз попадала и в Billboard Hot 100. Сначала с треком "Sour candy", созданным с Леди Гагой, а через несколько недель с собственной песней "How you like that". Обе композиции заняли 33-е место.

