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https://ria.ru/20210324/rose-1602460424.html
Вокалистка Blackpink попала в хит-парад Billboard Hot 100
Вокалистка Blackpink попала в хит-парад Billboard Hot 100
Главная вокалистка южнокорейской группы Blackpink Розэ (Розанна Пак) попала в престижный хит-парад Billboard Hot 100 со своим дебютным сольным синглом "On The... РИА Новости, 24.03.2021
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сша
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Главная вокалистка южнокорейской группы Blackpink Розэ (Розанна Пак) попала в престижный хит-парад Billboard Hot 100 со своим дебютным сольным синглом "On The Ground", представленным 12 марта, сообщает NME. По информации издания, недавно песня заняла 70-е место в чарте, который отслеживает самые популярные треки в США. Это сделало 24-летнюю артистку второй в мире сольной исполнительницей K-pop, которая когда-либо попадала в этот рейтинг (Первой была певица CL из группы 2NE1, которую включили в хит-парад в 2016-м году. — Прим. ред.).Сингл "On The Ground" также попал еще в два чарта Billboard. Речь о Billboard Global 200 и Billboard Global Excl. Розэ более известна своей работой в составе Blackpink — самой успешной женской K-pop группы. Участницы коллектива в течение нескольких лет наращивают фанатскую базу и в 2020-м году добрались до США, где стали безумно популярными. Их дебютный студийный альбом "The Album" занял второе место в Billboard 200.В прошлом году Blackpink также не раз попадала и в Billboard Hot 100. Сначала с треком "Sour candy", созданным с Леди Гагой, а через несколько недель с собственной песней "How you like that". Обе композиции заняли 33-е место.
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сша, billboard (журнал), музыка, новости культуры, южная корея

Вокалистка Blackpink попала в хит-парад Billboard Hot 100

02:36 24.03.2021 (обновлено: 02:59 24.03.2021)
 
© AP Photo / Invision / Amy HarrisСолистка группы BLACKPINK Розэ
Солистка группы BLACKPINK Розэ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AP Photo / Invision / Amy Harris
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Главная вокалистка южнокорейской группы Blackpink Розэ (Розанна Пак) попала в престижный хит-парад Billboard Hot 100 со своим дебютным сольным синглом "On The Ground", представленным 12 марта, сообщает NME.
По информации издания, недавно песня заняла 70-е место в чарте, который отслеживает самые популярные треки в США. Это сделало 24-летнюю артистку второй в мире сольной исполнительницей K-pop, которая когда-либо попадала в этот рейтинг (Первой была певица CL из группы 2NE1, которую включили в хит-парад в 2016-м году. — Прим. ред.).
Сингл "On The Ground" также попал еще в два чарта Billboard. Речь о Billboard Global 200 и Billboard Global Excl.
Розэ более известна своей работой в составе Blackpink — самой успешной женской K-pop группы. Участницы коллектива в течение нескольких лет наращивают фанатскую базу и в 2020-м году добрались до США, где стали безумно популярными. Их дебютный студийный альбом "The Album" занял второе место в Billboard 200.
В прошлом году Blackpink также не раз попадала и в Billboard Hot 100. Сначала с треком "Sour candy", созданным с Леди Гагой, а через несколько недель с собственной песней "How you like that". Обе композиции заняли 33-е место.
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