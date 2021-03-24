https://ria.ru/20210324/rezolyutsiya-1602608211.html

ООН приняла китайскую резолюцию по правам человека

ООН приняла китайскую резолюцию по правам человека

Совет ООН по правам человека 23 марта принял резолюцию "Содействие взаимовыгодному сотрудничеству в области прав человека", представленную Китаем. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T12:10

2021-03-24T12:10

2021-03-24T12:10

россия-китай: главное

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оон

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МОСКВА, 24 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Совет ООН по правам человека 23 марта принял резолюцию "Содействие взаимовыгодному сотрудничеству в области прав человека", представленную Китаем.Резолюция призывает все страны мира придерживаться мультилатерализма, вести конструктивный диалог и сотрудничество в области прав человека, содействовать взаимовыгодному сотрудничеству и совместно строить глобальное сообщество единой судьбы. Документ также призывает к активному развертыванию международного сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19 и обеспечению доступа развивающихся стран к вакцинам.Постоянный представитель КНР при Отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил: COVID-19 стал очередным доказательством того, что все страны должны укреплять консультации и сотрудничество, защищать и практиковать мультилатерализм, эффективно противодействовать глобальным вызовам и содействовать миру и развитию на планете. Китай выступает с инициативой продвигать взаимовыгодное сотрудничество в области прав человека, действовать в соответствии с общими стремлениями международного сообщества, благоприятствовать укреплению взаимопонимания и взаимного доверия, эффективно вести деловое сотрудничество и реализовывать цели развития и защиты прав человека.Куба, Россия, Эритрея и другие государства в своих выступлениях высказались в поддержку проекта резолюции "Содействие взаимовыгодному сотрудничеству в области прав человека", заявив, что этот документ помогает предотвращению политизации вопросов прав человека и вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом прав человека, благоприятствует ведению настоящего диалога и сотрудничества между всеми странами в области прав человека.

https://ria.ru/20210323/sotrudnichestvo-1602462861.html

китай

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