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Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации собственного комикса
Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации собственного комикса
СМИ узнали, что Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации комикса под названием "BRZRKR", который он сам и написал. Проект подготовит и выпустит... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T06:43
2021-03-24T06:43
2021-03-24T06:43
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации комикса под названием "BRZRKR", который он сам и написал. Проект подготовит и выпустит стриминговый сервис Netflix, сообщает Deadline. В издании отмечают, что актер станет еще и продюсером. Изначально планируется снять полнометражный фильм, за которым последует аниме-сериал по мотивам этой истории.Комикс "BRZRKR", основанный на оригинальной идее Ривза, был написан в соавторстве с Мэттом Киндтом и проиллюстрирован художником Marvel Роном Гарни. Первый выпуск был выпущен в начале марта и уже разошелся тиражом в 615 тысяч экземпляров.В графическом романе рассказывают о бессмертном воине-полубоге по имени Би. Прожив тысячи лет, он заключает контракт о сотрудничестве с правительством США, чтобы вести опасные и жесткие битвы, которые по силам только ему. Остальные подробности проекта, в том числе о дате выхода, пока неизвестны. По информации Deadline, недавно Киану Ривз закончил сниматься в "Матрице 4", и уже этой весной планирует приступить к работе над четвертым фильмом о "Джоне Уике".
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netflix, сша, кино и сериалы, новости культуры, киану ривз
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
СМИ узнали, что Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации комикса под названием "BRZRKR", который он сам и написал. Проект подготовит и выпустит стриминговый сервис Netflix, сообщает
Deadline.
В издании отмечают, что актер станет еще и продюсером. Изначально планируется снять полнометражный фильм, за которым последует аниме-сериал по мотивам этой истории.
Комикс "BRZRKR", основанный на оригинальной идее Ривза, был написан в соавторстве с Мэттом Киндтом и проиллюстрирован художником Marvel Роном Гарни. Первый выпуск был выпущен в начале марта и уже разошелся тиражом в 615 тысяч экземпляров.
В графическом романе рассказывают о бессмертном воине-полубоге по имени Би. Прожив тысячи лет, он заключает контракт о сотрудничестве с правительством США, чтобы вести опасные и жесткие битвы, которые по силам только ему.
Остальные подробности проекта, в том числе о дате выхода, пока неизвестны.
По информации Deadline, недавно Киану Ривз закончил сниматься в "Матрице 4", и уже этой весной планирует приступить к работе над четвертым фильмом о "Джоне Уике".