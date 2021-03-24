https://ria.ru/20210324/rastlenie-1602628378.html

Обвиняемого в растлении школьниц в Якутске ранее увольняли из школы

Обвиняемого в растлении школьниц в Якутске ранее увольняли из школы

Руководителя кружка, обвиняемого в растлении школьниц, в 2020 году увольняли из другой школы Якутска за "недопустимое поведение", но Верховный суд республики... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T13:18

2021-03-24T13:18

2021-03-24T13:18

республика саха (якутия)

якутск

образование - общество

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ЯКУТСК, 24 мар – РИА Новости. Руководителя кружка, обвиняемого в растлении школьниц, в 2020 году увольняли из другой школы Якутска за "недопустимое поведение", но Верховный суд республики восстановил его на работе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки Якутии по итогам служебного расследования.Ранее сообщалось, что следователи в Якутске арестовали руководителя школьного кружка в пригородном поселке Марха по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних школьниц. По данному факту возбуждены уголовные дела. Он заключен под стражу. Источник в парламенте Якутии рассказал РИА Новости, что фигурант дела являлся депутатом высшего законодательного органа республики второго созыва.Как отметили в пресс-службе минобразования, после возбуждения уголовных дел в отношении педагога дополнительного образования Максима Местникова министерством организована служебная проверка в Мархинской СОШ №2.Установлено, что с 2021 года мужчина руководит кружком "Патриот" в начальной школе №36, там же работает в детском стационарном загородном лагере "Бинго". С 2014 года он ведет свой кружок в Мархинской школе №2. А с 2017 года кружок "Патриот" работает в школе №30. Общий охват кружка Местникова в образовательный учреждениях составил свыше 150 детей."В октябре 2020 года на имя директора МОБУ СОШ №30 Санарова Д.М. поступила жалоба родителя на Местникова М.И. по факту недопустимого поведения", - рассказали в минобразования. Школьная комиссия сообщила об этом в полицию и провела служебное расследование, после чего было принято решение "привлечь Местникова М.И. к дисциплинарной ответственности и рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности". Директор школы расторг трудовой договор с руководителем кружка."Тем не менее во исполнение решения Верховного суда РС (Я) от 03.03.2021… он был восстановлен в должности педагога дополнительного образования. Также следователем по особо важным делам следственного отдела по городу Якутску СУСК России по РС(Я) вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.11.2020 г.", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20210304/svyaschennik-1599864746.html

республика саха (якутия)

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), якутск, образование - общество