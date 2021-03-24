Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/rastlenie-1602628378.html
Обвиняемого в растлении школьниц в Якутске ранее увольняли из школы
Обвиняемого в растлении школьниц в Якутске ранее увольняли из школы
Руководителя кружка, обвиняемого в растлении школьниц, в 2020 году увольняли из другой школы Якутска за "недопустимое поведение", но Верховный суд республики... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T13:18
2021-03-24T13:18
республика саха (якутия)
якутск
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155260/41/1552604171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cfd9014b09b1f24aadf2dfeb446445e.jpg
ЯКУТСК, 24 мар – РИА Новости. Руководителя кружка, обвиняемого в растлении школьниц, в 2020 году увольняли из другой школы Якутска за "недопустимое поведение", но Верховный суд республики восстановил его на работе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки Якутии по итогам служебного расследования.Ранее сообщалось, что следователи в Якутске арестовали руководителя школьного кружка в пригородном поселке Марха по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних школьниц. По данному факту возбуждены уголовные дела. Он заключен под стражу. Источник в парламенте Якутии рассказал РИА Новости, что фигурант дела являлся депутатом высшего законодательного органа республики второго созыва.Как отметили в пресс-службе минобразования, после возбуждения уголовных дел в отношении педагога дополнительного образования Максима Местникова министерством организована служебная проверка в Мархинской СОШ №2.Установлено, что с 2021 года мужчина руководит кружком "Патриот" в начальной школе №36, там же работает в детском стационарном загородном лагере "Бинго". С 2014 года он ведет свой кружок в Мархинской школе №2. А с 2017 года кружок "Патриот" работает в школе №30. Общий охват кружка Местникова в образовательный учреждениях составил свыше 150 детей."В октябре 2020 года на имя директора МОБУ СОШ №30 Санарова Д.М. поступила жалоба родителя на Местникова М.И. по факту недопустимого поведения", - рассказали в минобразования. Школьная комиссия сообщила об этом в полицию и провела служебное расследование, после чего было принято решение "привлечь Местникова М.И. к дисциплинарной ответственности и рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности". Директор школы расторг трудовой договор с руководителем кружка."Тем не менее во исполнение решения Верховного суда РС (Я) от 03.03.2021… он был восстановлен в должности педагога дополнительного образования. Также следователем по особо важным делам следственного отдела по городу Якутску СУСК России по РС(Я) вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.11.2020 г.", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20210304/svyaschennik-1599864746.html
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155260/41/1552604171_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ebe33fb32536e21cd7cd205ab8319a3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), якутск, образование - общество

Обвиняемого в растлении школьниц в Якутске ранее увольняли из школы

13:18 24.03.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевВ школе в деревне Аполлоновка
В школе в деревне Аполлоновка - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 24 мар – РИА Новости. Руководителя кружка, обвиняемого в растлении школьниц, в 2020 году увольняли из другой школы Якутска за "недопустимое поведение", но Верховный суд республики восстановил его на работе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки Якутии по итогам служебного расследования.
Ранее сообщалось, что следователи в Якутске арестовали руководителя школьного кружка в пригородном поселке Марха по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних школьниц. По данному факту возбуждены уголовные дела. Он заключен под стражу. Источник в парламенте Якутии рассказал РИА Новости, что фигурант дела являлся депутатом высшего законодательного органа республики второго созыва.
Как отметили в пресс-службе минобразования, после возбуждения уголовных дел в отношении педагога дополнительного образования Максима Местникова министерством организована служебная проверка в Мархинской СОШ №2.
Установлено, что с 2021 года мужчина руководит кружком "Патриот" в начальной школе №36, там же работает в детском стационарном загородном лагере "Бинго". С 2014 года он ведет свой кружок в Мархинской школе №2. А с 2017 года кружок "Патриот" работает в школе №30. Общий охват кружка Местникова в образовательный учреждениях составил свыше 150 детей.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 10:00
В ЕАО будут судить священника по делу о растлении, сообщил источник
"В октябре 2020 года на имя директора МОБУ СОШ №30 Санарова Д.М. поступила жалоба родителя на Местникова М.И. по факту недопустимого поведения", - рассказали в минобразования. Школьная комиссия сообщила об этом в полицию и провела служебное расследование, после чего было принято решение "привлечь Местникова М.И. к дисциплинарной ответственности и рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности". Директор школы расторг трудовой договор с руководителем кружка.
"Тем не менее во исполнение решения Верховного суда РС (Я) от 03.03.2021… он был восстановлен в должности педагога дополнительного образования. Также следователем по особо важным делам следственного отдела по городу Якутску СУСК России по РС(Я) вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.11.2020 г.", - добавили в министерстве.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59Депутат оценил планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
04:52В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
04:52В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
01:52Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
Лента новостейМолния