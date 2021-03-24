https://ria.ru/20210324/rassledovanie-1602711307.html

СК завел дело об истязании найденной в Талдоме истощенной девочки

СК завел дело об истязании найденной в Талдоме истощенной девочки

Уголовное дело об истязании завели после того, как истощенную девочку нашли в Подмосковье, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T19:56

2021-03-24T19:56

2021-03-24T20:37

ксения мишонова

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

талдом

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Уголовное дело об истязании завели после того, как истощенную девочку нашли в Подмосковье, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что мать девочки ещё в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее, старшая девочка жила с ней в Москве. У малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. СК сообщил, что матери в том доме не было, но она уже найдена. Старшая сестра девочки тоже в больнице."Следственным отделом по городу Талдому ГСУСК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по информации СМИ об оставлении матерью ребенка с чужими людьми в антисанитарных условиях возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 117 УК РФ (истязание)", - сказала Врадий.Отмечается, что уже опрошены мать детей, мужчина, с которым проживала младшая девочка, а также медицинский персонал. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20210324/dopros-1602646288.html

https://ria.ru/20210324/devochka-1602701909.html

московская область (подмосковье)

талдом

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения мишонова, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), талдом, происшествия