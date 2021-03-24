https://ria.ru/20210324/rasselenie-1602686719.html

В Архангельской области рассказали о расселении сошедших со свай домов

В Архангельской области рассказали о расселении сошедших со свай домов

Власти Архангельской области рассчитывают получить из резервного фонда правительства России 156 миллионов рублей и направить в порядке софинансирования еще 20... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:48

2021-03-24T17:48

2021-03-24T17:48

архангельская область

александр цыбульский

архангельская область

архангельск

общество

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АРХАНГЕЛЬСК, 24 мар – РИА Новости. Власти Архангельской области рассчитывают получить из резервного фонда правительства России 156 миллионов рублей и направить в порядке софинансирования еще 20 миллионов из областной казны на покупку нового жилья для жителей домов, сошедших со свай, сообщил губернатор Александр Цыбульский, выступая с отчетом о деятельности губернатора и правительства региона за 2020 год в областном собрании депутатов."К ресурсам, которые предусматриваются в федеральном бюджете на расселение жителей домов, сошедших со свай, - это порядка 156 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ - региональные власти намерены в порядке софинансирования направить 20 миллионов рублей из бюджета области", - сообщил Цыбульский.По его словам, в 2020 году улучшить свои жилищные условия по программе переселения смогли свыше 2 тысяч северян, а объем привлеченных средств на расселение аварийного жилья сопоставим с финансированием, направленным на эти цели за последние два года.В то же время срочного расселения требуют дома, признанные аварийными и после этого периода. В Архангельске домов, сошедших со свай, сейчас 129, их общая площадь – 59,5 тысячи квадратных метров, 13 из них сошли со свай в 2017-2020 годах, в 116 домах имеется угроза обрушения."Эти дома не входят в уже утвержденные программы переселения. И я докладывал об этом президенту, после чего он дал поручение профильным министерствам начать решать этот вопрос вне финансирования, предусмотренного в рамках национального проекта", – отметил Цыбульский.Еще одной мерой господдержки людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, являются так называемые жилищные сертификаты в рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей". В 2020 году такие сертификаты получили 160 семей из 22 муниципальных образований.

https://ria.ru/20210224/natsproekty-1598835717.html

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архангельская область

архангельск

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александр цыбульский, архангельская область, архангельск, общество