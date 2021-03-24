https://ria.ru/20210324/rasselenie-1602685532.html

Объем средств на расселение ветхого жилья в Архангельской области вырос

Объем средств на расселение ветхого жилья в Архангельской области вырос

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Архангельской области на получение дополнительно 2,1 миллиарда рублей на реализацию этапа программы... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:45

2021-03-24T17:45

2021-03-24T17:45

архангельская область

александр цыбульский

владимир путин

архангельская область

архангельск

северодвинск

общество

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АРХАНГЕЛЬСК, 24 мар – РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Архангельской области на получение дополнительно 2,1 миллиарда рублей на реализацию этапа программы переселения граждан из аварийного жилья 2021 года, таким образом, с учетом всех средств фонда, которые были запланированы ранее на эти цели с начала года, финансирование программы выросло почти в три раза – до 5,4 миллиарда рублей, сообщил губернатор Александр Цыбульский, выступая с отчетом о деятельности губернатора и правительства региона за 2020 год в областном собрании депутатов."Только за первые три месяца этого года нам удалось увеличить приток финансирования почти в три раза – до 5,4 миллиарда рублей. Это почти столько же, сколько регион получил по программе переселения за два предыдущих года. Тогда финансирование составило 5,6 миллиарда рублей", - сказал Цыбульский.Расселение аварийного и ветхого жилья – одна из проблем, о которой Цыбульский докладывал главе государства Владимиру Путину в прошлом году и получил поддержку, которая сегодня позволяет выстраивать тесную работу со всеми федеральными ведомствами. Кроме того, по статистике, жилищный вопрос входит в тройку самых частых среди обращений жителей региона.Как отметил глава региона, в целом по итогам 2020 года в области построено порядка 353 тысяч квадратных метров жилья. Это почти на 10% больше, чем в 2019 году. "Темпы хорошие, они растут. Но чтобы выйти из "красной зоны", в которой сегодня находится не просто регион, а люди – жители аварийных домов, нужно эти темпы наращивать постоянно – путем безостановочной работы по привлечению дополнительных средств", - подчеркнул Цыбульский.Он пояснил, что из общего объема 209 тысяч квадратных метров жилья – это квартиры в многоквартирных жилых домах. Всего за год построено 47 таких домов, в том числе коммерческое жилье. Объем индивидуального жилищного строительства составил порядка 143 тысяч квадратных метров. В стадии строительства на 1 января 2021 года находятся 118 домов общей площадью почти 620 тысяч квадратных метров.Губернатор отметил, что крайне важная задача для региона – ликвидация аварийного жилья. В 2020 году завершился первый этап программы переселения, рассчитанной до 2025 года, и стартовал второй. Построено 12 жилых домов в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Устьянском, Красноборском и Холмогорском районах. Собственникам аварийного жилья также предлагается выплата выкупной цены. Таким образом, в 2020 году улучшить свои жилищные условия по программе переселения смогли свыше 2 тысяч северян."Теперь самая главная задача перед строителями. Это действительно большой вызов, планка взята высокая: работы предстоит много, а сроки сжатые. Свою главную задачу – обеспечить финансированием программу переселения жителей Архангельской области из аварийного жилфонда – мы выполняем совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Проделана большая работа в этом социально важном направлении", – подчеркнул Цыбульский, добавив, что благодаря дополнительным средствам фонда в размере 2,1 миллиарда рублей, заявка на которые была одобрена на этой неделе, ускоренными темпами уже в 2021-2022 годах будут дополнительно переселены 1 755 человек из 41,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

https://ria.ru/20210316/politika-1601512689.html

https://ria.ru/20210221/moloko-1598509242.html

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северодвинск

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александр цыбульский, владимир путин, архангельская область, архангельск, северодвинск, общество