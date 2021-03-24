https://ria.ru/20210324/raskonservatsiya-1602660746.html

Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы

Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы

Светодинамический музыкальный фонтан в музее-заповеднике "Царицыно" в среду расконсервировали после зимы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:02

2021-03-24T16:02

2021-03-24T17:15

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Светодинамический музыкальный фонтан в музее-заповеднике "Царицыно" в среду расконсервировали после зимы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что этот фонтан пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей.Перед началом сезона сооружение промоют специальным раствором и проверят работу всех систем, уточнил он.

https://ria.ru/20210324/fontany-1602647290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва