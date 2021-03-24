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Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы
Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы
Светодинамический музыкальный фонтан в музее-заповеднике "Царицыно" в среду расконсервировали после зимы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:02
2021-03-24T17:15
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Светодинамический музыкальный фонтан в музее-заповеднике "Царицыно" в среду расконсервировали после зимы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что этот фонтан пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей.Перед началом сезона сооружение промоют специальным раствором и проверят работу всех систем, уточнил он.
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новости культуры, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы

16:02 24.03.2021 (обновлено: 17:15 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники ГБУ "Гормост" демонтируют воздухоопорный защитный купол со светодинамического музыкального фонтана в Государственном музее-заповеднике "Царицыно"
Сотрудники ГБУ Гормост демонтируют воздухоопорный защитный купол со светодинамического музыкального фонтана в Государственном музее-заповеднике Царицыно - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Светодинамический музыкальный фонтан в музее-заповеднике "Царицыно" в среду расконсервировали после зимы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации светодинамического фонтана. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывается специальным надувным куполом. В среду конструкция была демонтирована и стартовали работы по подготовке фонтана к открытию", - сказал Бирюков.
Он отметил, что этот фонтан пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей.
"Его подсветка осуществляется при помощи подводных светильников. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное количество художественных композиций, во время которых более 800 струй фонтана под музыку поднимаются на высоту до 15 метров", - рассказал заммэра.
Перед началом сезона сооружение промоют специальным раствором и проверят работу всех систем, уточнил он.
"Инженерная часть фонтана включает в себя 82 насоса, около 4 тысяч светильников и музыкальную установку. Все оборудование будет продиагностировано, при необходимости проведем ремонтные работы", - заключил Бирюков.
Промывка фонтана Времена года ГБУ Гормост - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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