https://ria.ru/20210324/rammstein-1602694240.html
Группа Rammstein перенесла европейский концертный тур из-за локдауна
Группа Rammstein перенесла европейский концертный тур из-за локдауна
Группа Rammstein объявила о переносе европейского концертного тура из-за коронавирусных ограничений. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:18
2021-03-24T18:18
2021-03-24T18:18
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Группа Rammstein объявила о переносе европейского концертного тура из-за коронавирусных ограничений."Из-за ожидаемых продолжающихся запретов и ограничений, связанных с COVID-19, Rammstein, к сожалению, вынуждены снова отложить запланированный Европейский стадионный тур ... Концерты перенесены на 2022 год", — говорится в рассылке группы.Изменения, как указано в сообщении, коснутся и программы выступлений. В частности, шоу в Белфасте будет полностью отменено."Билеты (на концерт) в Белфасте будут возвращены, все остальные билеты остаются действительными. Группа использует перерыв, чтобы продолжить работу над новыми песнями", — отмечается в рассылке.Расписание выступлений с новыми датами опубликовано на официальном сайте тура. Так, первый концерт состоится в Лейпциге 20 мая 2022 года.
https://ria.ru/20200617/1572988149.html
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РИА Новости
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, rammstein, белфаст, лейпциг
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Группа Rammstein объявила о переносе европейского концертного тура из-за коронавирусных ограничений.
"Из-за ожидаемых продолжающихся запретов и ограничений, связанных с COVID-19, Rammstein, к сожалению, вынуждены снова отложить запланированный Европейский стадионный тур ... Концерты перенесены на 2022 год", — говорится в рассылке группы.
Изменения, как указано в сообщении, коснутся и программы выступлений. В частности, шоу в Белфасте будет полностью отменено.
"Билеты (на концерт) в Белфасте будут возвращены, все остальные билеты остаются действительными. Группа использует перерыв, чтобы продолжить работу над новыми песнями", — отмечается в рассылке.
Расписание выступлений с новыми датами опубликовано на официальном сайте тура. Так, первый концерт состоится в Лейпциге 20 мая 2022 года.