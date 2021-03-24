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https://ria.ru/20210324/rammstein-1602694240.html
Группа Rammstein перенесла европейский концертный тур из-за локдауна
Группа Rammstein перенесла европейский концертный тур из-за локдауна
Группа Rammstein объявила о переносе европейского концертного тура из-за коронавирусных ограничений. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:18
2021-03-24T18:18
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Группа Rammstein объявила о переносе европейского концертного тура из-за коронавирусных ограничений."Из-за ожидаемых продолжающихся запретов и ограничений, связанных с COVID-19, Rammstein, к сожалению, вынуждены снова отложить запланированный Европейский стадионный тур ... Концерты перенесены на 2022 год", — говорится в рассылке группы.Изменения, как указано в сообщении, коснутся и программы выступлений. В частности, шоу в Белфасте будет полностью отменено."Билеты (на концерт) в Белфасте будут возвращены, все остальные билеты остаются действительными. Группа использует перерыв, чтобы продолжить работу над новыми песнями", — отмечается в рассылке.Расписание выступлений с новыми датами опубликовано на официальном сайте тура. Так, первый концерт состоится в Лейпциге 20 мая 2022 года.
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, rammstein, белфаст, лейпциг

Группа Rammstein перенесла европейский концертный тур из-за локдауна

18:18 24.03.2021
 
© AP PhotoСолист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК "Олимпийский" в Москве
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Группа Rammstein объявила о переносе европейского концертного тура из-за коронавирусных ограничений.
"Из-за ожидаемых продолжающихся запретов и ограничений, связанных с COVID-19, Rammstein, к сожалению, вынуждены снова отложить запланированный Европейский стадионный тур ... Концерты перенесены на 2022 год", — говорится в рассылке группы.
Изменения, как указано в сообщении, коснутся и программы выступлений. В частности, шоу в Белфасте будет полностью отменено.
"Билеты (на концерт) в Белфасте будут возвращены, все остальные билеты остаются действительными. Группа использует перерыв, чтобы продолжить работу над новыми песнями", — отмечается в рассылке.
Расписание выступлений с новыми датами опубликовано на официальном сайте тура. Так, первый концерт состоится в Лейпциге 20 мая 2022 года.
Немецкая группа Rammstein - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
17 июня 2020, 00:25Культура
Барабанщик Rammstein рассказал, что группа работает над новой музыкой
 
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