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Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что КНДР в воскресенье произвела пуски двух крылатых ракет, передает Ренхап. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T04:51
2021-03-24T09:35
желтое море
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сша
в мире
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что КНДР в воскресенье произвела пуски двух крылатых ракет, передает Ренхап.Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило о первом с 14 апреля прошлого года запуске северокорейских ракет. По информации собеседников, пуски проводились с западного побережья КНДР.Южнокорейские военные пояснили, что ракеты были направлены в сторону Желтого моря.Позднее источники агентства уточнили, что эти запуски не нарушают резолюцию Совбеза ООН, поскольку ракеты не баллистические.Администрация США признала, что на прошедших выходных Северная Корея осуществила "некую деятельность", касающуюся ракет малого радиуса действия. Однако в Белом доме не стали уточнять, идет ли речь о запусках.
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желтое море, южная корея, кндр (северная корея), сша, в мире

Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет

04:51 24.03.2021 (обновлено: 09:35 24.03.2021)
 
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 24 марта 2021
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 24 марта 2021 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 24 марта 2021
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что КНДР в воскресенье произвела пуски двух крылатых ракет, передает Ренхап.
Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило о первом с 14 апреля прошлого года запуске северокорейских ракет. По информации собеседников, пуски проводились с западного побережья КНДР.
Южнокорейские военные пояснили, что ракеты были направлены в сторону Желтого моря.
Позднее источники агентства уточнили, что эти запуски не нарушают резолюцию Совбеза ООН, поскольку ракеты не баллистические.
Администрация США признала, что на прошедших выходных Северная Корея осуществила "некую деятельность", касающуюся ракет малого радиуса действия. Однако в Белом доме не стали уточнять, идет ли речь о запусках.
Запуск ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 22:37
WP: КНДР провела испытания ракет малой дальности
 
Желтое мореЮжная КореяКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
 
 
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