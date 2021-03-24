https://ria.ru/20210324/rakety-1602571419.html

Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет

Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет

Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что КНДР в воскресенье произвела пуски двух крылатых ракет, передает Ренхап. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T04:51

2021-03-24T04:51

2021-03-24T09:35

желтое море

южная корея

кндр (северная корея)

сша

в мире

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что КНДР в воскресенье произвела пуски двух крылатых ракет, передает Ренхап.Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило о первом с 14 апреля прошлого года запуске северокорейских ракет. По информации собеседников, пуски проводились с западного побережья КНДР.Южнокорейские военные пояснили, что ракеты были направлены в сторону Желтого моря.Позднее источники агентства уточнили, что эти запуски не нарушают резолюцию Совбеза ООН, поскольку ракеты не баллистические.Администрация США признала, что на прошедших выходных Северная Корея осуществила "некую деятельность", касающуюся ракет малого радиуса действия. Однако в Белом доме не стали уточнять, идет ли речь о запусках.

https://ria.ru/20210323/kndr-1602560560.html

желтое море

южная корея

кндр (северная корея)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

желтое море, южная корея, кндр (северная корея), сша, в мире