https://ria.ru/20210324/raketa-1602569861.html

Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет

Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет

КНДР провела испытания двух крылатых, не баллистических ракет, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T02:22

2021-03-24T02:22

2021-03-24T02:22

кндр (северная корея)

сша

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. КНДР провела испытания двух крылатых, не баллистических ракет, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники.По данным агентства, пуски были произведены с западного побережья страны в воскресенье.Администрация США признала, что на прошедших выходных КНДР осуществила некую деятельность, касающуюся ракет малого радиуса действия, хотя и не сообщила, идет ли речь о запусках, и если да, то о каких.Последнее крупное ракетное испытание КНДР, о котором было известно, прошло 14 апреля, когда несколько крылатых ракет класса "земля-море" были выпущены из ее восточного прибрежного города Мунчхон в провинции Канвондо и пролетели около 150 километров. Кроме того, Северная Корея в марте четыре раза провела испытания баллистических ракет малой дальности в ходе артиллерийских учений.

https://ria.ru/20210316/kndr-1601408129.html

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сша

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2021

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кндр (северная корея), сша, в мире