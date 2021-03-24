Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. КНДР провела испытания двух крылатых, не баллистических ракет, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники.
По данным агентства, пуски были произведены с западного побережья страны в воскресенье.
"То, что они запускали, было крылатыми, не баллистическими ракетами, и наши объекты их засекли", - приводит агентство слова источника.
Администрация США признала, что на прошедших выходных КНДР осуществила некую деятельность, касающуюся ракет малого радиуса действия, хотя и не сообщила, идет ли речь о запусках, и если да, то о каких.
Последнее крупное ракетное испытание КНДР, о котором было известно, прошло 14 апреля, когда несколько крылатых ракет класса "земля-море" были выпущены из ее восточного прибрежного города Мунчхон в провинции Канвондо и пролетели около 150 километров. Кроме того, Северная Корея в марте четыре раза провела испытания баллистических ракет малой дальности в ходе артиллерийских учений.
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