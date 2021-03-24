https://ria.ru/20210324/qualcomm-1602602096.html

Qualcomm создаст аналог игровой приставки Nintendo Switch

Qualcomm создаст аналог игровой приставки Nintendo Switch

Американский чипмейкер Qualcomm работает над портативной игровой приставкой, сообщает портал Android Police со ссылкой на источник в компании. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:30

2021-03-24T11:30

2021-03-24T11:30

наука

qualcomm

google

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nintendo

технологии

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Американский чипмейкер Qualcomm работает над портативной игровой приставкой, сообщает портал Android Police со ссылкой на источник в компании.Концептуально приставка будет напоминать Nintendo Switch с отстегивающимися контроллерами. Консоль получит неназванный процессор от Qualcomm, относящийся к старшей серии Snapdragon. Диагональ дисплея может достигнуть 7 дюймов, возможно, здесь используют OLED-матрицу. Устройство будет работать на операционной системе Android, а значит получит полную интеграцию в Google-сервисы и поддержку огромного количества игр из магазина Google Play. Приставки обещают даже работу в мобильных сетях пятого поколения с полным набором беспроводных интерфейсов.Выход первой игровой консоли от Qualcomm запланирован на 2022 год. Ориентировочная цена гаджета без контроллеров составит около 300 долларов (23 000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20201202/qualcomm-1587400582.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, google, google android, nintendo , технологии