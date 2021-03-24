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Наука
https://ria.ru/20210324/qualcomm-1602602096.html
Qualcomm создаст аналог игровой приставки Nintendo Switch
Qualcomm создаст аналог игровой приставки Nintendo Switch
Американский чипмейкер Qualcomm работает над портативной игровой приставкой, сообщает портал Android Police со ссылкой на источник в компании. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:30
2021-03-24T11:30
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Американский чипмейкер Qualcomm работает над портативной игровой приставкой, сообщает портал Android Police со ссылкой на источник в компании.Концептуально приставка будет напоминать Nintendo Switch с отстегивающимися контроллерами. Консоль получит неназванный процессор от Qualcomm, относящийся к старшей серии Snapdragon. Диагональ дисплея может достигнуть 7 дюймов, возможно, здесь используют OLED-матрицу. Устройство будет работать на операционной системе Android, а значит получит полную интеграцию в Google-сервисы и поддержку огромного количества игр из магазина Google Play. Приставки обещают даже работу в мобильных сетях пятого поколения с полным набором беспроводных интерфейсов.Выход первой игровой консоли от Qualcomm запланирован на 2022 год. Ориентировочная цена гаджета без контроллеров составит около 300 долларов (23 000 рублей по текущему курсу).
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РИА Новости
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qualcomm, google, google android, nintendo , технологии

Qualcomm создаст аналог игровой приставки Nintendo Switch

11:30 24.03.2021
 
© AP Photo / Koji SasaharaNintendo Switch. Архивное фото
Nintendo Switch. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AP Photo / Koji Sasahara
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Американский чипмейкер Qualcomm работает над портативной игровой приставкой, сообщает портал Android Police со ссылкой на источник в компании.
Концептуально приставка будет напоминать Nintendo Switch с отстегивающимися контроллерами. Консоль получит неназванный процессор от Qualcomm, относящийся к старшей серии Snapdragon. Диагональ дисплея может достигнуть 7 дюймов, возможно, здесь используют OLED-матрицу.
Устройство будет работать на операционной системе Android, а значит получит полную интеграцию в Google-сервисы и поддержку огромного количества игр из магазина Google Play. Приставки обещают даже работу в мобильных сетях пятого поколения с полным набором беспроводных интерфейсов.
Выход первой игровой консоли от Qualcomm запланирован на 2022 год. Ориентировочная цена гаджета без контроллеров составит около 300 долларов (23 000 рублей по текущему курсу).
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