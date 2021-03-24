https://ria.ru/20210324/protesty-1602582753.html

За действия на акциях протеста в Белоруссии осудили 87 человек

За действия на акциях протеста в Белоруссии осудили 87 человек

Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что за действия во время протестов, грубо нарушающие общественный порядок, и подготовку к ним уже осуждены 87 человек. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T09:28

2021-03-24T09:28

2021-03-24T09:57

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МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что за действия во время протестов, грубо нарушающие общественный порядок, и подготовку к ним уже осуждены 87 человек."На текущий момент в суды направлено 89 уголовных дел в отношении 154 лиц, которым инкриминированы преступления по статье 342 уголовного кодекса Республики Беларусь (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также активное участие в них - ред.). На сегодня по названной статье осуждено 87 лиц", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что в качестве наказаний избраны, как правило, лишение свободы и ограничение свободы, в том числе с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В одном случае лицо, совершившее общественно опасное деяние, было признано невменяемым – суд применил к нему принудительные меры безопасности и лечения."Для установления всех причастных к преступлениям против общественной безопасности в 2020 году органы прокуратуры приняли меры по активизации следственно-розыскных действий", - подчеркивается в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210321/zaderzhanie-1602217368.html

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генеральная прокуратура рф, белоруссия, в мире