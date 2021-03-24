Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/protesty-1602582753.html
За действия на акциях протеста в Белоруссии осудили 87 человек
За действия на акциях протеста в Белоруссии осудили 87 человек
Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что за действия во время протестов, грубо нарушающие общественный порядок, и подготовку к ним уже осуждены 87 человек. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T09:28
2021-03-24T09:57
генеральная прокуратура рф
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576778989_116:364:3110:2048_1920x0_80_0_0_e12def8b2bba906588d96e68c7965f15.jpg
МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что за действия во время протестов, грубо нарушающие общественный порядок, и подготовку к ним уже осуждены 87 человек."На текущий момент в суды направлено 89 уголовных дел в отношении 154 лиц, которым инкриминированы преступления по статье 342 уголовного кодекса Республики Беларусь (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также активное участие в них - ред.). На сегодня по названной статье осуждено 87 лиц", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что в качестве наказаний избраны, как правило, лишение свободы и ограничение свободы, в том числе с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В одном случае лицо, совершившее общественно опасное деяние, было признано невменяемым – суд применил к нему принудительные меры безопасности и лечения."Для установления всех причастных к преступлениям против общественной безопасности в 2020 году органы прокуратуры приняли меры по активизации следственно-розыскных действий", - подчеркивается в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210321/zaderzhanie-1602217368.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576778989_534:411:2717:2048_1920x0_80_0_0_44aebc5c78167199f388b39f948faf54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генеральная прокуратура рф, белоруссия, в мире

За действия на акциях протеста в Белоруссии осудили 87 человек

09:28 24.03.2021 (обновлено: 09:57 24.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что за действия во время протестов, грубо нарушающие общественный порядок, и подготовку к ним уже осуждены 87 человек.
"На текущий момент в суды направлено 89 уголовных дел в отношении 154 лиц, которым инкриминированы преступления по статье 342 уголовного кодекса Республики Беларусь (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также активное участие в них - ред.). На сегодня по названной статье осуждено 87 лиц", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в качестве наказаний избраны, как правило, лишение свободы и ограничение свободы, в том числе с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В одном случае лицо, совершившее общественно опасное деяние, было признано невменяемым – суд применил к нему принудительные меры безопасности и лечения.
"Для установления всех причастных к преступлениям против общественной безопасности в 2020 году органы прокуратуры приняли меры по активизации следственно-розыскных действий", - подчеркивается в сообщении.
Председатель партии Грамада Игорь Борисов - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 17:56
В Белоруссии заявили о "похищении" одного из лидеров оппозиции
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
 
Генеральная прокуратура РФБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Австралийцев предупредили о нашествии смертельно опасных пауков
13:10Официальный курс евро на четверг вырос на 28 копеек
13:07В Кремле прокомментировали идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
12:59На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело
12:59Intel обещает совершенно новые процессоры для компьютеров в 2023 году
12:50Найденную в Подмосковье истощенную девочку доставили в больницу
12:47В Кремле прокомментировали инвестиции РФПИ в Telegram
12:46В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева
12:40Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
12:38На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров
12:37Госдума приняла законопроект о президентских сроках
12:35Путин поздравил президента Греции с Днем независимости
12:32В Росгвардии создали военно-политическое управление
12:31Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
12:28ЦБ не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых банкнот
12:25Путин пообщается с губернатором Новгородской области
12:23В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
12:22Берлускони вновь госпитализировали
12:22В Кремле раскрыли подробности вакцинации Путина от коронавируса
12:21Путин пожелал Асаду скорейшего выздоровления после COVID-19
Лента новостейМолния