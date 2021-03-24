https://ria.ru/20210324/prokurory-1602672875.html
Путин назначил глав прокуратуры трех регионов и Балтфлота
Путин назначил глав прокуратуры трех регионов и Балтфлота
Президент России Владимир Путин назначил на пятилетний срок руководителей прокуратур в трех субъектах РФ - Мурманской, Нижегородской областях и Ямало-Ненецком... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:46
2021-03-24T16:46
2021-03-24T20:42
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил на пятилетний срок руководителей прокуратур в трех субъектах РФ - Мурманской, Нижегородской областях и Ямало-Ненецком автономном округе, а также главу прокуратуры Балтийского флота, соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.Согласно документу, прокурором Мурманской области назначен Сергей Паволин, Нижегородской области - Андрей Травкин, Ямало-Ненецкого автономного округа - Виктор Эпп. Военным прокурором Балтийского флата стал полковник юстиции Дмитрий Шуваркин.Указ вступает в силу со дня его опубликования.
https://ria.ru/20210324/vozrast-1602669203.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), владимир путин, нижегородская область, мурманская область, общество