https://ria.ru/20210324/prokurory-1602672875.html

Путин назначил глав прокуратуры трех регионов и Балтфлота

Путин назначил глав прокуратуры трех регионов и Балтфлота

Президент России Владимир Путин назначил на пятилетний срок руководителей прокуратур в трех субъектах РФ - Мурманской, Нижегородской областях и Ямало-Ненецком... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:46

2021-03-24T16:46

2021-03-24T20:42

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

владимир путин

нижегородская область

мурманская область

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил на пятилетний срок руководителей прокуратур в трех субъектах РФ - Мурманской, Нижегородской областях и Ямало-Ненецком автономном округе, а также главу прокуратуры Балтийского флота, соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.Согласно документу, прокурором Мурманской области назначен Сергей Паволин, Нижегородской области - Андрей Травкин, Ямало-Ненецкого автономного округа - Виктор Эпп. Военным прокурором Балтийского флата стал полковник юстиции Дмитрий Шуваркин.Указ вступает в силу со дня его опубликования.

https://ria.ru/20210324/vozrast-1602669203.html

нижегородская область

мурманская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), владимир путин, нижегородская область, мурманская область, общество