На SputnikPro расскажут, как запустить успешный YouTube-проект
13:07 24.03.2021 (обновлено: 13:15 24.03.2021)
© SputnikШеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин
© Sputnik
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 26 марта, в 13.00 по МСК состоится вебинар для журналистов на тему "YouTube: как начать проект со смартфона и закончить собственной студией".
На мастер-классе шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин расскажет о том, как начать работать с минимальными ресурсами, поиске форматов, безопасном сотрудничестве со стрингерами и организации собственной студии. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
© SputnikШеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин
© Sputnik
Шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik — международное информационное агентство и радио — часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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